En colère contre son ex qu’il a voulu défigurer

Un homme qui risque trois ans de détention pour avoir voulu payer 10 000 $ afin que son ex soit défigurée à l’acide, après une rupture, avoue être toujours en colère contre elle aujourd’hui.

David Vinet espère convaincre le tribunal qu’il mérite une peine clémente. Il a été reconnu coupable, en juillet dernier, d’avoir demandé à son colocataire de lancer de l’acide au visage de son ex, par vengeance.

Hier, dans le cadre des observations sur la peine, Me Pierre-Alexandre Krupa, de la Couronne, lui a demandé s’il entretenait toujours un sentiment «de colère et de trahison» à l’endroit de son ancienne copine. Vinet a répondu par l’affirmative.

«C’est dommage qu’il en soit rendu là aujourd’hui. Six ans plus tard, il n’est pas capable de se reprendre en main. On parle encore d’un sentiment de rancœur, ce qui est très aggravant, surtout que c’est toujours envers la même personne», a plaidé Me Krupa, qui suggère une sentence de plus de trois ans.

À l’hiver 2012, acceptant toujours très mal sa rupture de 2010, il a demandé à l’un de ses colocataires de défigurer son ex, pour «qu’elle souffre» comme il avait souffert.

Descente aux enfers

Un plan avait même été élaboré. Vinet voulait qu’une chaudière complète soit lancée au visage de la jeune femme. Il avait même offert 10 000 $ pour ce travail.

Le colocataire a d’abord cru à une blague. Mais il a finalement tout révélé à la police lorsqu’il a réalisé que Vinet était sérieux dans sa demande.

La défense a pour sa part parlé d’une véritable «descente aux enfers» pour son client de 36 ans depuis cette rupture: perte d’emploi, faillite, problèmes familiaux, troubles de santé mentale.

Me Rami El-Maoula a demandé une peine plus clémente, soit moins de deux ans.

«Permettez-lui de redevenir le David Vinet d’avant 2010. Si on l’enferme trois ans, on n’aidera pas la société, parce que son problème de santé mentale n’aura pas été réglé», a-t-il dit, insistant sur le fait qu’avant cette rupture, son client était un citoyen modèle qui occupait un bon emploi dans le milieu de la finance.

La juge Sandra Blanchard rendra sa décision le 23 septembre au palais de justice de Saint-Jérôme.