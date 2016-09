Espagne: un train déraille dans le nord-ouest, au moins 3 morts

Trois personnes au moins sont mortes et une cinquantaine ont été blessées vendredi dans le nord-ouest de l'Espagne dans le déraillement d'un train qui reliait Vigo à Porto (Portugal), selon la compagnie ferroviaire et les autorités régionales.

L'accident a causé au moins trois morts et plusieurs blessés, selon la préfecture de Galice qui a revu un bilan initial de deux décès à la hausse.

Le train, conduit par un Portugais et appartenant à la compagnie de chemins de fer Comboios de Portugal, a déraillé à une cinquantaine de mètres de la petite gare de O Porriño, selon la compagnie espagnole Renfe, qui gère la ligne avec sa consoeur portugaise.

Le train avait quitté Vigo à 09 h 02 avec 65 personnes à bord. L'accident s'est produit aux alentours de 09 h 30 au sud de Vigo, près de la frontière portugaise.

Un témoin joint par la chaîne de télévision espagnole 24 horas a rapporté «un choc très violent». Ensuite «tout s'est empli de fumée noire. C'est une section de voie droite, le train devait s'arrêter à 50 mètres, alors ce n'est pas quelque chose de très normal», commentait cet homme, Ramon Gonzalez.

Selon lui, il restait des blessés sur place mais sans gravité, «les blessés graves ont été évacués rapidement».

Des images vidéo diffusées par la télévision de Galice montraient l'avant du train encastré dans un pilier électrique. Seul le wagon de l'avant était complètement renversé. Les deux autres semblaient presque intacts.

«Nous ne connaissons pas encore les causes de l'accident», a expliqué à l'AFP un conseiller municipal de Porrino joint par téléphone, Manuel Carrera, qui s'est déplacé sur les lieux de l'accident et a vu beaucoup de voyageurs avec des «coups et des contusions».

Il a précisé qu'un poste avancé de soins avait été mis en place dans une cafeteria à proximité du lieu de l'accident, avant de saluer la «mobilisation très rapide», des secours. Le gouvernement régional de Galice a précisé que deux hélicoptères et plus d'une dizaine d'ambulances ont été mobilisés.

La Galice est déjà marquée par le souvenir de l'accident de train qui avait fait 80 morts et 144 blessés en 2013 près de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pire en Espagne depuis 1944.

Le 24 juillet 2013, un train en provenance de Madrid avait abordé un virage à 179 km/h, alors que la vitesse y était limitée à 80 km/h. Il avait brutalement déraillé, s'encastrant en partie contre un mur d'enceinte longeant le virage, à 4 km de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Plusieurs partis politiques, notamment le Parti populaire (droite) au pouvoir et le Parti socialiste espagnol (PSOE) ont annoncé qu'ils suspendaient la campagne qui venait de débuter en vue des élections régionales prévues le 25 septembre dans cette région dirigée par la droite.