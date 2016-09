Expliquer la pédophilie à son enfant

Des révélations d’actes pédophiles plongent les parents dans la peur et l’inquiétude, ce qui est absolument naturel. Ceux-ci s’interrogent: doit-on parler de pédophilie aux enfants, comment, que leur dire, à quel âge? Comment parler de pédophilie aux enfants sans leur faire peur?

Avant de parler de pédophilie aux enfants, il est important de savoir ce qu’est un pédophile. La définition «version adulte» ­comporte peut-être trop d’explications pour les enfants, mais il est tout de même nécessaire que les parents possèdent cette ­information. Pour les besoins de la chronique (afin d’alléger le texte), nous parlerons du ­pédophile masculin, mais tout le contenu peut très bien s’appliquer aux femmes pédophiles.

On peut définir un pédophile par le fait qu’il est attiré sexuellement par le corps des enfants prépubères. Roland Coutanceau, psychiatre et expert criminologue explique: «On peut donc être pédophile sans être passé à l’acte. Il existe même des pédophiles qui ne passeront jamais à l’acte parce qu’ils sont suffisamment structurés psychologiquement pour ne pas envisager de le faire. On peut distinguer trois types de pédophiles: ceux qui ont un attrait exclusif pour les ­enfants; ceux qui ont un attrait préférentiel pour eux, mais qui peuvent être excités par des adultes; et enfin, ceux qui ont un attrait secondaire pour les ­enfants.» (Source: Laurence ­Lemoine, Psychologies.)

Donc, il est essentiel de ­comprendre que le pédophile n’est pas nécessairement l’individu que dépeignent certaines ­légendes: l’homme dégoûtant, malpropre ou épeurant qui erre dans les rues à la recherche de victimes potentielles. Le pédophile type n’existe pas, il peut se tapir sous la personnalité charmante de votre voisin, de l’oncle, de l’ami, du coach.

Mais comment le dire aux enfants? Il est nécessaire d’adapter son discours en fonction de l’âge et du niveau de développement de celui-ci. Ce qui est avant tout très important, c’est de ne pas communiquer vos peurs ou angoisses en parlant de la pédophilie sous le coup de l’émotion ou après le ­visionnement de nouvelles tragiques à ce sujet. Vous risqueriez de transmettre des émotions ­plutôt que des informations!

Les limites et l’intimité

L’éducation sexuelle demeure une des clés majeures en ce qui concerne la prévention. Elle doit se faire dès le jeune âge et être adaptée au stade de développement de l’enfant.

Dès l’âge de 4 ans, on peut ­commencer à introduire les ­notions d’intimité et de limites en expliquant à l’enfant ce que sont les parties intimes de son corps, qu’il a droit à l’intimité – on lui enseigne à frapper à la porte avant d’entrer, à dire non lorsqu’il se sent embarrassé par des comportements. Il importe aussi d’aider l’enfant à faire la différence entre les mauvais ­secrets et les bons secrets.

Étant donné que le pédophile maîtrise l’art de la manipulation et adopte plusieurs ruses pour faire tomber la garde fragile des enfants, il est nécessaire d’aider ceux-ci à ne pas tomber dans les pièges tendus. Souvent le pédophile demandera le silence aux enfants, allant même jusqu’à les menacer ou menacer de blesser un membre de sa famille; l’enfant se retrouve alors avec un lourd secret à porter.

Prévention

Les exemples de la vie sont des moyens très efficaces de passer de l’information dans l’éducation, on peut même faire une petite mise en situation en interpellant l’enfant: «Que ferais-tu si un jour, à la sortie de l’école, maman ou papa ne sont pas là, mais que c’est un monsieur qui te dit que maman est malade et que c’est lui qui te conduira jusqu’à la maison? Si une dame t’aborde au parc en te demandant de l’aider à trouver son chien perdu?» On aide alors l’enfant à distinguer les situations potentiellement dangereuses pour lui et on lui indique ce qu’il devrait faire s’il se retrouve dans cette situation en lui offrant des solutions concrètes. De cette ­façon, on favorise chez lui le jugement critique et l’élaboration de limites.

Le risque zéro n’existant pas, la prévention passe par l’éducation sexuelle, la communication et l’élaboration de stratégies pour rester vigilant. L’enfant doit ­recevoir des consignes claires et adaptées à son âge et à sa réalité. On lui apprend à se méfier des grands qui cherchent à avoir des contacts physiques et à dénoncer aussitôt les faits à un adulte en qui il a confiance.

6 consignes pour l’enfant