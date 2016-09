Félix Auger-Aliassime passe en demi-finale

Félix Auger-Aliassime a remporté son match de quart de finale des Internationaux de tennis junior des États-Unis face à Patrick Kypson en deux manches de 6-1 et 6-2, vendredi, à New York.

Le Québécois a mis à peine plus d’une heure pour atteindre les demi-finales. La sixième tête de série a réussi un impressionnant total de 11 as contre seulement deux doubles fautes.

Auger-Aliassime a été très opportuniste en profitant des quatre balles de bris qui lui ont été offertes.

Il affrontera maintenant le gagnant de l’affrontement entre Stefanos Tsitsipas et Kenneth Raisma. Le joueur de 16 ans se rapproche donc d’une deuxième finale en tournoi majeur consécutive, lui qui a joué le match ultime en simple à Roland-Garros, ainsi que la finale du double à Wimbledon aux côtés de Denis Shapovalov.

Par ailleurs, sa compatriote Bianca Andreescu a également remporté son match de quart de finale, triomphant en deux manches de 6-4 et 6-2 contre la favorite locale Vanessa Ong.

Andreescu a réussi quatre as et conservé un pourcentage de 64 % sur ses premiers services. Elle affrontera maintenant la gagnante du duel opposant les Américaines Kayla Day et Carson Branstine.