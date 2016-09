Fermeture complète du pont Champlain vers le sud ce week-end

MONTRÉAL – Les usagers de la route devront se trouver une alternative au pont Champlain ce week-end pour se rendre sur la Rive-Sud, car la structure sera complètement fermée vers le sud dès ce vendredi 22 h.



Cette entrave est nécessaire en raison du premier blitz de travaux majeurs réalisés durant l’automne. Le projet concerne le remplacement de onze joints de dilatation sur le tablier du pont ainsi que d’autres travaux d’entretien. Cela servira à éviter que l’eau ne s’infiltre entre les travées et endommage la structure du pont.

De vendredi 22 h à lundi 5 h, toutes les voies en direction de la Rive-Sud et une voie vers Montréal seront inaccessibles. Également, l’autoroute 15 sud, entre l’échangeur Turcot et la route 132, sera fermée.

Trois autres blitz de travaux pour compléter le projet auront lieu durant les fins de semaine des 17-18 septembre, 1-2 octobre et 15-16 octobre. D’autres fermetures de voies y sont prévues.

La Société les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée suggère aux automobilistes d’emprunter les ponts Honoré-Mercier, Victoria et Jacques-Cartier pour effectuer leurs déplacements entre Montréal et la Rive-Sud.