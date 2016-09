GM rappelle 4,3 millions de voitures

Le premier constructeur automobile américain, General Motors (GM), a annoncé vendredi le rappel de près de 4,3 millions de véhicules dans le monde pour un problème lié aux ceintures de sécurité et aux coussins gonflables. Il s’agit au total de 3,64 millions de voitures aux États-Unis et de 640 000 dans le reste du monde. Les voitures visées, des années 2014 à 2017, sont des Buick LaCrosse et Encore, des Chevrolet SS, Spark, Corvette (photo), Trax, Caprice, Tahoe, Suburban et Silverado ainsi que des GMC Sierra et des Cadillac Escalade, selon l’AFP.