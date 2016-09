Joggeuse agressée au mont Saint-Bruno: poste de commandement déployé vendredi

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE – Une semaine après l’agression d’une joggeuse au parc national du mont Saint-Bruno, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) établit ce vendredi un poste de commandement sur les lieux afin de recueillir plus d’informations et mettre la main sur le suspect.



Un enquêteur ainsi qu’un agent de la section prévention et actions stratégique du SPAL seront disponibles à chaque entrée du parc, dès son ouverture, pour rencontrer la population.

Également, des agents en VTT se joindront aux autres patrouilles pour sillonner les sentiers «afin d’assurer une visibilité policière et du même coup rassurer les usagers du parc».

«Nous ciblons cette journée du vendredi, étant donné que l’agression s’est produite au même moment la semaine dernière», a indiqué l’agente Stéphanie Jalbert.

Rappelons que la victime, une femme d’une cinquantaine d’années, a été violemment agressée en plein jour dans le sentier du lac des Bouleaux. Elle a subi d’importantes blessures, mais celles-ci ne mettaient pas sa vie en danger.

Elle a reçu son congé de l’hôpital.

Le portrait-robot du suspect a été dévoilé dimanche. Depuis, la police a reçu plus de 200 informations en lien avec l’événement et l’homme recherché qui serait âgé entre 45 et 52 ans. «Nous continuons de collecter et traiter les informations», a mentionné Mme Jalbert. Le portrait-robot sera de nouveau distribué au cours de la journée.

Le SPAL demande à tous ceux qui ont été au parc vendredi dernier et qui ont observé un individu au comportement particulier de contacter les autorités.

Toute information peut être communiquée au 450 463-7211.