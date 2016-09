La recette de Valérie taillefer

1. Saler et poivrer les filets (poitrines) de canard. Cuire sur la peau à feu moyen en enlevant régulièrement le gras qui fond dans la poêle. Cette façon de faire donnera à la peau, une texture bien croquante et fine, par la fonte du gras à la chaleur.

2.Lorsque la peau est bien fondue, croquante et bien colorée, retourner la poitrine côté chair et cuire pendant deux minutes. Ensuite, laisser reposer la viande pour permettre aux fibres de la viande de se détendre et ainsi être plus tendre et délicate à la dégustation.