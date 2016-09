La vie sans Tom Brady

Les fervents des Patriots n’ont pas vécu la messe dominicale sans Tom Brady depuis sa blessure en 2008, mais nul besoin d’implorer le ciel. Même si les quatre premiers matchs avec Jimmy Garoppolo aux commandes pourraient prendre des airs de chemin de croix par moments, l’enfant prodigue rentrera ensuite au bercail pour assurer le salut des siens.

En vérité je vous le dis, les Patriots sont bénis de jouer dans la division Est avec trois équipes (Bills, Jets et Dolphins) qui passent le plus clair de leur temps dans les catacombes. Vrai, l’écart n’est plus aussi prononcé qu’il y a quelques années, mais les favoris d’un grand nombre d’amateurs québécois finissent toujours par monter au pinacle, soit 13 fois dans les 15 dernières années.

Les Jets ont fait des pas de géant l’an dernier, mais miser sur Ryan Fitzpatrick deux ans de suite, c’est une prière lancée en l’air et l’équipe le sait, elle qui a mis une éternité à le réembaucher. Les Dolphins semblent sur la bonne voie, mais n’est-ce pas là une parabole répétée depuis la retraite de Dan Marino? Les Bills semblent déjà affligés par les blessures et une autre année au purgatoire est envisageable.

CALENDRIER FAVORABLE

Évidemment, le destin des Patriots ne sera pas scellé uniquement dans leur division. Le pèlerinage commence d’ailleurs difficilement avec un périple en Arizona, dimanche.

Pour la suite, les dieux du calendrier se sont montrés plus cléments. Les trois matchs suivants, face aux Texans, Bills et Dolphins, se dérouleront sur leur terre sainte, à Foxborough. La saison dernière, les apôtres de Bill Belichick ont montré une reluisante fiche de 4-1 contre ces formations.

Plusieurs athées affirmeront que le mois de septembre n’est jamais le plus juste et bon pour les Patriots, mais tout est relatif. S’il est vrai que l’équipe s’illustre davantage plus la saison progresse, elle a tout de même remporté 72,7 % de ses matchs dans le premier mois du calendrier lors des 10 dernières années, le meilleur pourcentage dans la Ligue.

Et si toutefois l’apocalypse survenait pour les Patriots et qu’ils échappaient leurs quatre premiers matchs sans Brady, seulement quatre de leurs 12 matchs avec leur Messie de retour à bord les opposeront à des équipes de séries en 2015.

LA FOI EN SAINT JIMMY?

Maintenant, la grande question: les fidèles peuvent-ils avoir la foi en Jimmy Garoppolo? Difficile à dire... Les plus optimistes noteront l’éternel flair de Bill Belichick, mais ce serait faire fi du fait que dans l’ombre des miracles de Tom Brady, les Patriots ont aussi repêché de frauduleux vendeurs du temple comme Rohan Davey, Kliff Kingsbury, Matt Cassel, Kevin O’Connell, Zac Robinson et Ryan Mallett...

Les disciples devraient donc se garder une petite gêne avant de canoniser Garoppolo, mais selon toute vraisemblance, le royaume des cieux appartient encore aux Patriots dans l’Est.