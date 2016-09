Le comité paqueté du maire Coderre

Un autre comité pour rire du monde

Ah ben, que vois-je, comme titre d'un article du Devoir publié le 23 août 2016? «Montréal songe à tarifier l'eau et les déchets». Installer des compteurs, tarifier l'eau pour ensuite la privatiser à un monopole privé, tels les autoroutes et les ponts, on connaît trop bien la chanson.

À l’instar du patronat et des universitaires Luc Godbout, Claude Montmarquette, Robert Gagné et Marcel Boyer qui l'ont maintes fois exigé, un autre comité, celui-là municipal, suggère fortement de tarifer les services publics, une politique fiscale régressive qui défavorise la classe moyenne et les familles avec enfants au profit des nantis: «Le principe de l'utilisateur-payeur privilégié par le patronat» (Le Devoir, 20 octobre 2014). Le patronat tient à tarifier les services publics, mais s'oppose à tarifier la pollution et la décontamination des sols miniers et autres.

Que c'est donc original, courageux, progressiste et visionnaire que d'accoucher comme recommandation finale de tarifier l'eau et les vidanges. C'est même génial. Vraiment, je suis très impressionné.

La composition du comité Coderre sur la compétitivité fiscale municipale.

Dans l'article de Jeanne Corriveau du Devoir, il est signalé que le comité créé au mois de février 2016 par le maire de Montréal, Denis Coderre, est dirigé par Anne-Marie Hubert de la firme EY. C'est quoi ça la firme EY? Il aurait fallu que la journaliste le précise afin d'éclairer le lecteur. Eh bien, moi je vais vous le dire, la firme EY, c'est le bureau international de comptables Ernst & Young, un des plus gros au monde. Et vous le savez, mes amis, que ces gros cabinets de comptables ont de gros et riches clients corporatifs et individuels pour qui le bien commun est contre-productif et néfaste. Ernst & Young, comme les grosses firmes d'avocats, n'a pas de clients issus de la classe moyenne et des groupes communautaires. En nommant une telle personne pour diriger un comité municipal sur la fiscalité municipale, qui est comptable agréée et associée du cabinet, donne a priori une grosse idée de ce à quoi on va aboutir plus tard comme recommandation. Et ça, Denis Coderre le savait et c'est ce qu'il voulait. La dame est aussi administratrice de la Chambre de commerce du Québec et du Canada.

Parmi les autres membres du comité bidon, on retrouve un avocat associé du gros bureau McCarthy Tétrault, où loge également, comme associé, l'ex-premier ministre libéral du Québec Jean Charest, et des représentants de firmes privées, comme des compagnies immobilières, d'urbanisme et autres. Ah oui, comme c'est toujours le cas pour ces commissions et comités téléguidés, on y retrouve un professeur d'université affranchi afin de donner l'illusion d'une certaine indépendance et d'un quelconque vernis scientifique. Après on se demande pourquoi les citoyens n'ont pas confiance en ces élus: «Le Québec désabusé de ses élus» et «Méfiance extrême envers les élus. Les Québécois sont ceux qui jugent le plus sévèrement leur gouvernement» (Le Devoir, 24 mars 2016 et La Presse, 19 octobre 2011). Idem pour les affairistes: «Le cynisme envers les dirigeants politiques et d'entreprise est généralisé au Canada» et «Les Québécois se méfient des gens d'affaires, au grand dam du Conseil du patronat du Québec» (Le Devoir, 16 août 2016 et 23 septembre 2014). Normal, politiciens et gens d'affaires font la paire. Les élus nomment des affairistes à toutes leurs commissions et les gens d'affaires les financent, les corrompent et les embauchent après leur service politique «dignement» rempli.

Faut arrêter de mépriser le monde

Voyons-donc mes amis, le maire Denis Coderre savait exactement à l'avance quelles étaient pour être les conclusions de ce comité fiscal inféodé parce que c’est ce qu'il voulait entendre comme recommandations: tarifier davantage les services publics municipaux et les privatiser par après. Faut être de bien mauvaise foi pour agir de la sorte. C'est manquer de respect envers la population. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Un comité formé très majoritairement de pseudo-experts du privé, dont certains à l'emploi de gros bureaux de comptables (Ernst & Young) et d'avocats (McCarthy Tétreault), faut pas se compter de peurs, va toujours aboutir aux mêmes politiques favorisées par le patronat comme baisser les impôts sur le revenu, augmenter les taxes à la consommation, tarifier, privatiser et sous-traiter au privé les services publics, déréglementer le marché du travail et les lois environnementales, etc.

Quand est-ce que les politiciens vont arrêter de se moquer des gens et de les prendre pour des andouilles afin de leur faire avaler leurs politiques pro-patronales? Faites pas l'innocent, monsieur Coderre, vous saviez à quoi vous attendre comme résultats d'un tel comité. Ces comités idéologiques sont là pour servir de faire-valoir et de justifications aux politiques envisagées par les élus et le patronat. Pour vous fermer le caquet, ils vont vous dire, avec leur front de bœuf, que ce sont des recommandations formulées par des «experts» et des «spécialistes» supposément indépendants. Experts et spécialistes mon œil. Au lieu de mettre en place ce comité burlesque, Denis Coderre eut mieux fait de demander directement l'opinion du Conseil du patronat du Québec et de la Chambre de commerce de Montréal.

Idem pour les deux commissions de laquais libéraux

C'est toujours la même joke plate et le même pattern afin de vous brainwasher et d'amener chez vous la soumission totale aux diktats des puissants de ce monde. En 2015, Philippe Couillard et le Parti libéral du Québec mettaient en place une commission sur la fiscalité québécoise et une sur la révision des programmes sociaux. Et oui, ce fut des commissions infiltrées par des banquiers, des représentants de gros bureaux internationaux de comptables, de firmes privées et, bien entendu, d'universitaires franchisés radicalement à droite.

Comme prévu, ces deux commissions vraiment honteuses ont recommandé de privatiser, de tarifier, de couper, de baisser les impôts, de hausse les taxes de vente, etc. Vous être pas tannés de vous faire rire en pleine face?

On nomme toujours les mêmes universitaires

Au fil des ans, les libéraux nomment toujours les mêmes universitaires et économistes de formation à leurs commissions et comités, qui arrivent évidemment toujours avec la même cassette. Je parle des universitaires Robert Gagné, Claude Montmarquette, Pierre Fortin, Luc Godbout, Marcel Boyer que les journalistes trouvent tellement bons. Par exemple, en 2010: «Le comité consultatif du ministre libéral des Finances prône une baisse des dépenses et une hausse des tarifs» (Le Devoir, 23 février 2010). Je vous l'ai dit, toujours la même rengaine chaque fois, ce qui n'empêche pas de renommer les mêmes «scientifiques» à intervalles réguliers à leurs commissions asservies. Oh, mais quelle surprise, les membres de la commission libérale, toujours les mêmes, arrivent aux mêmes conclusions en 2015, en 2010 et en 2008: «Encore des hausses de tarifs préconisées. Compteurs d'eau, routes et garderies: le remède de cheval du rapport Montmarquette» (La Presse, 11 avril 2008). Et j'oubliais, en 2006, toujours la même rengaine de nos lucides autoproclamés siégeant sur les commissions et les comités des libéraux: «Taxez, taxez et taxez!» (Le Devoir, 3 février 2006).

Taxez dans le sens augmenter la TVQ et tarifier les ponts et les routes, hausser considérablement les tarifs d'électricité, etc. Et en 2015 l'universitaire Montmarquette persiste, signe et renchérit : «Québec doit poursuivre les hausses des tarifs» (Le Journal de Québec, 26 novembre 2015). Même que Claude Montmarquette et Luc Godbout vont plus loin dans leur folie: «Québec devrait envisager la vente d'actifs d'Hydro et de la SAQ» (Le Journal de Québec, 25 avril 2014). Ah mais quel merveilleux projet de société enivrant que de privatiser nos instruments collectifs et nos services publics, tarifier ces mêmes services publics dorénavant privatisés, augmenter la TVQ à 18% comme l'a suggéré le commissaire libéral et universitaire Robert Gagné, implanter une taxe de vente sur les aliments comme le préconise Luc Godbout et baisser les impôts sur le revenu. Et pourquoi pas encore et toujours moins d'État comme le souligne «brillamment» et «courageusement», un autre abonné aux commissions libérales: «Montmarquette, un économiste qui se méfie de l'État» (La Presse, 22 février 2001). Qui se méfie de l'État, mais qui aime beaucoup le privé et que les libéraux adorent, mais pas moi. Je me demande bien pourquoi. Pourtant, je suis une personne charmante et un catholique pratiquant.

Coderre adore se payer votre tête

En 2013, Denis Coderre, nouvellement élu maire de Montréal, nomme son président du comité exécutif de la Ville de Montréal: «Coderre désigne son numéro» (Le Devoir, 5 septembre 2013). L'heureux élu est nul autre que Pierre Desrochers, qui a passé 32 ans chez Esso (filiale canadienne de la plus grande pétrolière intégrée au monde, l'américaine Exxon Mobil) à titre de porte-parole. C'est lui qui pendant 32 ans a défendu becs et ongles les augmentations abusives et régulières du prix de l'essence décrétées par Esso en nous mentant éhontément. Pendant 32 ans, il a monté au front pour justifier l'arnaque des pétrolières. Mais quel grand commis d'État qui, supposément, va se battre pour des projets de société et pour le bien commun.

Et du temps qu'il était député libéral à Ottawa, Denis Coderre s'en est pris souvent, avec raison, aux pétrolières en général et à Esso en particulier. Pas ben grave, Denis Coderre, miséricordieux, embauche pareil Pierre Desrochers comme président du comité exécutif de Montréal sous prétexte qu'il est un bon gestionnaire et qu'il faut passer l'éponge. Est-ce que ça fait de M. Desrochers un bon gestionnaire «chevronné»? Moi, je ne le crois pas du tout. Et vous? Aucune expérience du public, mais 32 ans au privé comme faire-valoir d'Esso, c'est très bien pour Denis Coderre. Par contre, M. Desrochers a une qualité certaine, c'est de pouvoir dire n'importe quoi, n'importe quand, ce qui en fera, à coup sûr, un bon politicien. Par exemple, il va essayer de vous faire accroire que le dernier comité fiscal municipal mis sur pied par Denis Coderre est complètement et intégralement neutre et indépendant même s'il est composé majoritairement de gens issus du privé.