Le match de la rédemption

PHILADELPHIE | Les joueurs de l’Impact devront avoir la mémoire courte dans la ville de l’amour fraternel, samedi soir, alors qu’ils s’apprêtent à disputer un deuxième match en quatre jours.

En effet, le Bleu-blanc-noir devra rapidement reprendre son souffle et mettre derrière lui son cuisant revers de 4 à 1 face au Orlando City, mercredi soir.

«Il faut être de bonne humeur, a exprimé l’entraîneur-chef Mauro Biello avant l’entraînement de vendredi. Quelqu’un m’a dit que le soleil se lève tous les jours.»

Reste à voir si l’optimisme du pilote se matérialisera en quelque chose de positif sur le terrain face à l’Union de ­Philadelphie, qui détient une priorité de trois points d’avance sur l’Impact avec un match de plus au compteur.

«On va arriver à Philadelphie dans un état d’esprit de revanche, a souligné Hassoun Camara, qui n’a visiblement pas encore digéré la sortie de mercredi. On doit quelque chose à nos partisans, mais également à nous-mêmes. Nous avons à cœur de nous racheter et de tout donner sur le terrain.»

Lors du dernier affrontement entre les deux équipes, Didier Drogba s’était éclaté avec un tour du chapeau et la formation montréalaise avait quitté la pelouse du stade Saputo avec un gain de 5 à 1.

Négligés

«Il faut arrêter de dire qu’on est une bonne équipe», avait sèchement pesté Biello après l’humiliation de mercredi.

La poussière étant retombée, ce dernier a tenu à revenir sur son discours.

«Je n’étais pas content de notre performance, d’autant plus qu’on avait joué un fort match contre Toronto quelques jours auparavant, a-t-il raconté. Il faut se battre à chaque match si on veut être des séries éliminatoires.»

Le capitaine du onze montréalais, ­Patrice Bernier, n’a pas cherché à réfuter les propos virulents de son ­entraîneur. Bien au contraire.

«Les résultats démontrent que nous ne sommes peut-être pas aussi bons qu’on le pensait lors des derniers matchs, a-t-il insisté. On n’a pas le temps de pleurer et de s’apitoyer sur ­notre sort. C’est bien beau parler, mais on doit agir.

«Nous sommes une bonne équipe, mais on semble mieux réagir quand nous sommes sous-estimés, a-t-il ajouté. Il faut peut-être réaliser où on est au classement et qu’il n’y a rien de joué. On doit se battre comme une équipe qui n’est pas dans les séries.»

Bush suspendu

Après avoir écopé d’un carton rouge pour avoir fait chuter Carlos Rivas dans la surface lors du dernier match, le gardien Evan Bush devra regarder les siens des lignes de côté.

C’est à Eric Kronberg que reviendra la tache de défendre la cage montréalaise samedi soir.

«Il [Kronberg] est notre numéro deux, donc c’est à lui de faire son entrée, a confirmé Biello sans faire tenir le suspense. Je sais que Maxime [Crépeau] joue très bien avec le FC Montréal, mais l’Union est une équipe qui mise beaucoup avec les centres et le jeu aérien. Kronberg est expérimenté et on a décidé d’y aller avec lui.»

Selon les dires de Camara, le quatuor défensif va essayer d’avoir un maximum de cohésion en défensive pour faciliter son travail.

«Eric est là pour ça aussi, prendre sa place lorsqu’il le faut, a dit le défenseur. On a déjà travaillé ensemble et je me souviens de certains matchs, comme à San Jose, où on avait fait de bons résultats avec une équipe un peu remaniée.»