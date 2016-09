Le téléphérique bloqué depuis jeudi dans le Mont-Blanc a été remis en route

COURMAYEUR, Italie - Les cabines du téléphérique bloquées dans le Mont-Blanc depuis jeudi après-midi, dans lesquelles trente-trois personnes ont dû passer la nuit, ont pu être remises en marche vendredi matin, a-t-on appris auprès de l'exploitant de la remontée mécanique.

«C'est reparti il y a cinq minutes, le dernier câble (qui bloquait la machine, ndlr) a pu être décroisé», a déclaré à l'AFP Mathieu Dechavanne, PDG de la compagnie du Mont-Blanc, peu avant 6 h 00 GMT. Les derniers passagers vont donc pouvoir rejoindre la terre ferme sans être hélitreuillés.

Ces «naufragés du vide», dont un enfant de dix ans, ont passé une nuit vertigineuse dans les cabines du «Panoramic Mont-Blanc», long de 5 km, qui relie l'Aiguille du Midi (3842 mètres), dans les Alpes françaises, à la Pointe Helbronner (3462 mètres), côté italien.

«On a été en contact avec eux toute la nuit, les gens ont eu froid mais nous n'avons pas de détresse vitale», avait déclaré à l'AFP le commandant du PGHM, Stéphane Bozon, à la reprise des opérations de secours avant 05 h 00 GMT.

Soixante-dix-sept autres personnes, qui étaient elles aussi coincées dans les télécabines, avaient pu être évacuées jeudi soir et dans la nuit: 48 hélitreuillées et une trentaine, situées dans des cabines plus proches du sol, descendues en rappel par les secours, français et italiens.

C'est un croisement de câbles intervenu «pour des raisons inexpliquées», mais sans doute dû à une rafale de vent, qui a bloqué ce téléphérique construit dans les années 1950, selon Mathieu Dechavanne.