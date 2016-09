L’économie québécoise a créé 21 900 emplois en août, surtout à temps partiel

OTTAWA - L’emploi s’est amélioré de façon notable en août au Québec, avec la création de 21 900 emplois, mais les deux tiers ont été créés à temps partiel.



Statistique Canada a indiqué vendredi que l’économie québécoise a généré 7100 emplois à temps plein le mois dernier et 14 800 autres à temps partiel.

Le taux de chômage a progressé d’un dixième de point de pourcentage pour s’établir à 7,1 %. La hausse s'explique par un plus grand nombre de personnes qui se sont mises à la recherche d'un travail.

Sur une période de 12 mois, l’emploi a peu progressé, avec une augmentation de 0,8 % ou 34 000 emplois.

Le Québec a surpassé l’Ontario sur le plan de la création d’emplois le mois dernier, alors que la province voisine a créé 10 500 postes. Le taux de chômage demeure toutefois inférieur à celui de Québec, à 6,7 %, malgré une hausse de trois dixièmes de point de pourcentage.

Dans l’ensemble du Canada, il s’est ajouté 26 200 emplois en août, résultat de la création de 52 200 emplois à temps plein et de la perte de 26 000 emplois à temps partiel.

Le taux de chômage a augmenté d’un dixième de point de pourcentage à 7 %.

L’agence fédérale indique que l’emploi a augmenté dans les tranches d’âge des 15 à 24 ans et chez les 55 ans et plus, alors qu’il a baissé parmi les 25 à 54 ans.

Chez les étudiants de 20 à 24 ans, le taux de chômage moyen au cours de l’été s’est élevé à 10,2 %, un niveau semblable à celui de l’an dernier.