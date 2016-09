Les 8 nouveautés de NHL 17 qu’on a hâte d’essayer

NHL 17 sort officiellement le 13 septembre. Chaque année, le jeu est très attendu par les fans de la franchise d'EA Sports. Voici quelques nouveautés qui nous laissent songeurs.

1. Construire son amphithéâtre

Photo Pierre-Olivier Fortin

Eh oui, comme Québec, vous pourrez construire votre propre amphithéâtre avant même qu’une équipe de la LNH s’y installe. Parions que vous réussirez à attirer une équipe plus rapidement!

2. La Coupe du monde version 2016

Comme dans la vraie vie, après 14 ans d’absence, la Coupe du monde est de retour! Vous pourrez vous aussi jouer avec les 8 formations aux chandails de LEGO.

3. Soyez le directeur général et contrôlez TOUT!

photo d'archives

Ce n’est pas la première fois qu’EA propose d’être le GM et de gérer les contrats, l’équipe mineure, le prix des sièges, le prix des objets dérivés, des contrats télé, etc. Nous sommes bien curieux de savoir jusqu’où la gestion ira dans cette édition.

4. Repêchage des champions

Repêchez vos joueurs favoris pour former l’équipe de rêve. Plus besoin de collectionner des cartes et acheter des paquets en espérant tomber sur nos hockeyeurs favoris. Enfin l’occasion de voir PK Subban et Shea Webber jouer sur la même ligne!

5. Célébrez comme en 1994!

Pour ceux qui précommandent le jeu, en plus de 50 paquets Or, vous recevrez certaines des célébrations de buts et de fins de parties de la version NHL 94. Rien de plus naturel quand une équipe gagne que de voir tous les joueurs soulever leurs bâtons à deux mains!

6. Nouvelle façon de jouer!

En effet, il sera possible d’ajouter des variantes à votre style de jeu. Que ce soit en jouant le dump and chase à la Jacques Martin (vos adversaires vont vous détester!) ou en vous positionnant devant le filet et en gagnant vos batailles pour faire dévier les rondelles, la nouvelle mouture se promet d’être de plus en plus réaliste.

7. Des célébrations... encore des célébrations!

NHL 17 ajoute plusieurs célébrations. Rien de plus plaisant que de célébrer, puis, regarder votre but en reprise pendant que votre adversaire appuie sur tous les boutons pour sauter la reprise vidéo!

8. Des gardiens de but plus réalistes

EA Sports a convoqué plusieurs gardiens de la NHL afin de reproduire le plus fidèlement possible l’attitude, le positionnement et les déplacements propres aux plus populaires des cerbères de la LNH. On a bien hâte de voir à quel point Carey Price sera Carey Price!



Bref, on a tous très hâte à la sortie du jeu. Que l’on aime ou pas les nouveautés, parions que tous les amateurs de la franchise trouveront leur plaisir dans l’un ou l’autre des modes proposés!