Les incontournables de la saison automnale

C’est une nouvelle saison théâtrale qui s’amorce, et pour cette rentrée automnale, une panoplie de pièces prendront l’affiche dans les théâtres de la métropole. Nous avons dressé pour vous la liste des dix pièces qui sont des incontournables. À inscrire à votre agenda!

1. Théâtre Duceppe

Nos femmes Photo courtoisie

C’est un trio d’acteurs masculins que propose le Théâtre Duceppe avec la pièce Nos femmes, écrite par l’auteur français Éric Assous. Les comédiens Guy Jodoin, Sylvain Marcel et David Savard, dirigés par le metteur en scène Michel Poirier, incarneront trois amis de longue date, dont l’amitié sera bouleversée­­ lorsque l’un d’eux tuera sa femme. Reste à voir si leur amitié traversa l’épreuve et tiendra le coup au point de mentir et même, de lui procurer un alibi.

À l’affiche du 26 octobre au 3 décembre 2016

2. TNM

Tartuffe Photo courtoisie

Avec ses treize comédiens sur scène, cette production d’envergure risque d’épater la galerie. Emmanuel Schwartz, qui personnifiera Tartuffe, donnera la réplique à Benoît Brière. Ce dernier interprétera Orgon, un personnage qui décide d’inviter un guide spirituel dans sa maison. S’ajoute à ce duo la séduisante épouse d’Orgon, Elmire, campée par Anne-Marie Cadieux. Ce grand classique de Molière, mis en scène par Denis Marleau, tient tant du comique­­ que du tragique. Écrite en 1669, la pièce sera campée dans les années 1960. Parmi les autres comédiens qui se retrouveront sur les planches, mentionnons notamment Carl Béchard, Monique Miller et Violette Chauveau.

À l’affiche du 27 septembre au 22 octobre 2016

3. L’Espace GO

Une femme à Berlin Photo courtoisie

Un peu à la manière du Journal d’Anne­­ Frank, on découvrira le journal intime de Marta Hillers dans la pièce Une femme à Berlin, campée en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

À travers ses mémoires, cette jeune journaliste allemande, personnifiée par Sophie Desmarais, nous fera découvrir de nombreux faits peu glorieux survenus lorsque la ville de Berlin est tombée aux mains des Soviétiques. Ce récit autobiographique nous apprendra comment­­ des centaines de milliers de femmes ont été utilisées comme des otages de guerre et violées par les soldats­­ russes. Évelyne de la Chenelière­­, Louise Laprade, Frédéric Lavallée et Évelyne Rompré seront aussi­­ de la distribution­­, dirigée par Brigitte­­ Haentjens­­.

À l’affiche du 25 octobre au 19 novembre 2016

4. Théâtre Denise-Pelletier

1984 Photo courtoisie

En plus d’avoir fait l’objet d’une adaptation cinématographique, 1984, ce célèbre roman de George Orwell a aussi connu sa version théâtrale à Québec. Cette adaptation de Robert Icke et Duncan­­ Macmillan, se transportera sur la scène montréalaise pour la première fois. On y présente une société de surveillance imaginée par l’auteur ainsi que le fameux Big Brother, réduisant certaines libertés individuelles. Parmi les huit comédiens qui composent la distribution, on retrouve Maxim Gaudette­­ et Alexis Martin.

À l’affiche du 9 novembre au 7 décembre 2016

5. Théâtre d’Aujourd’hui

Dimanche Napalm Photo courtoisie

Déjà, la distribution est invitante. Sylvie­­ Léonard, Geneviève Schmidt et Henri Chassé seront sur les planches dans cette création signée Sébastien­­ Dodge. De surcroît, le sujet est percutant, on parle même d’une pièce coup-de-poing. Sylvie Léonard et Henri Chassé­­, qui forment un couple sur scène­­, se retrouvent devant un fils cloué dans un fauteuil roulant. C’est que celui-ci s’est jeté d’un immeuble, mais sa tentative de suicide a échoué.

À partir de là, il ne veut plus adresser la parole ni à sa sœur ni même à ses parents. La pièce est teintée d’une bonne­­ dose d’humour noir.

À l’affiche du 8 au 26 novembre 2016

6. Théâtre La Licorne

Terminus Photo courtoisie

Les spectateurs seront transportés dans un scénario de fin du monde avec la pièce Terminus, de l’auteur irlandais Mark O’Rowe, dans une mise en scène signée par Michel­­ Monty. Martine Francke, Alice Pascual et Mani Soleymanlou­­, qui joueront les trois personnages­­ de ce spectacle, n’auront à première vue aucun lien entre eux. Mais à mesure que la pièce avancera, on comprendra que chacun est lié au destin de l’autre. Il est aussi question d’ange et, à l’opposé, de pacte avec le diable en échange de faveurs.

À l’affiche du 20 septembre au 29 octobre 2016

7. Prospero

Dans la solitude des champs de coton Photo courtoisie

Le théâtre Prospero accueillera de la grande visite très prochainement. Ce sont deux actrices françaises, Anne Alvaro­­ et Audrey Bonnet qui viendront à Montréal présenter la pièce Dans la solitude des champs de coton, de l’auteur français Bernard-Marie Koltès. Les deux personnages, l’une qui vend de la drogue et l’autre qui en consomme, ont besoin l’une de l’autre. Au bout du compte, c’est une joute verbale et un jeu de pouvoir qui en découlera.

À l’affiche du 12 au 17 septembre 2016 (salle principale)

8. Théâtre Fred-Barry

Le terrier Photo FRÉDÉRIC AUCLAIR, TVA PUBLICATION

On aura le plaisir de retrouver Pierrette­­ Robitaille, entourée notamment de Sandrine Bisson et Frédéric Blanchette, sur la scène intime du Théâtre Denise-Pelletier, dans une pièce de David Lindsay-Abaire. C’est l’histoire­­ d’un couple qui parvient difficilement à se remettre du deuil de son fils unique, Danny, décédé tragiquement à l’âge de quatre ans. Obsédée, la maman voudra rencontrer celui qui a happé son fils avec sa voiture de façon accidentelle. L’auteur a remporté le prix Pulitzer en 2007 pour sa pièce Le terrier (Rabbit Hole).

Du 1er au 19 novembre 2016

9. Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts

La galère sur scène Photo courtoisie

Après avoir été présentée au Théâtre Hector-Charland de l’Assomption durant­­ la saison estivale, cette pièce, qui se veut en quelque sorte la suite de la populaire série télé, se transportera au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. On compte sur le talent d’Anne­­ Casabonne, Brigitte Lafleur et Geneviève Rochette pour camper sur les planches les personnages créés par Renée-Claude Brazeau. Rappelons qu’Hélène Florent, qui avait quitté la distribution peu de temps avant la première, en raison de surmenage, a été remplacée par Marilyse Bourke pour interpréter Stéphanie Valois. Pour l’heure, on ne se sait toujours pas si Hélène Florent reprendra son rôle. Ce retrait, qui avait été annoncé comme étant temporaire risque de devenir permanent­­.

À l’affiche du 23 au 26 novembre 2016

10. Théâtre du Rideau Vert

Revue et corrigée Photo courtoisie

Fidèle à sa tradition, le Théâtre du Rideau­­ Vert présentera sa revue de l’année­­, dirigée une fois de plus par le metteur en scène Alain Zouvi. Une nouvelle comédienne se joint à la distribution. C’est Amélie Grenier qui a déjà participé à La Revue, qui remplacera Suzanne Champagne. Parmi les autres membres de la troupe, on retrouvera les habitués: Marc St-Martin, Martin Héroux­­, France Parent, Julie Ringuette et la recrue de l’année dernière, François­­ Maranda.