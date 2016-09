Les partisans des Carabins gonflés à bloc

C’est dans une ambiance des plus festives que les Carabins de l’Université de Montréal ont disputé leur match d’ouverture contre les Gaiters de Bishop’s, vendredi soir, au CEPSUM.

Si les partisans étaient plus bruyants que jamais pendant le match, la fête a commencé quelques heures avant l’affrontement. Plusieurs centaines d’amateurs ont célébré le début de la saison lors d’un énorme tailgate organisé devant le stade, où les chandails bleus étaient très nombreux et la bière coulait à flots.

«Je ne manque jamais le match d’ouverture. Comme ambiance, on ne peut pas demander mieux», a mentionné Samuel Proulx, un habitué des rencontres de football. «Je pense que les Carabins ont de bonnes chances d’aller jusqu’au bout encore cette année. L’entraîneur Danny Maciocia fait vraiment du bon travail avec cette équipe.»

Les favoris?

Pendant bon nombre d’années, le titre de favori a appartenu au Rouge et Or de l’Université Laval. Maintenant que les Carabins ont enlevé les deux dernières coupes Dunsmore, en plus d’avoir amorcé le calendrier régulier avec une victoire à l’arraché à Québec la semaine dernière, plusieurs voient les Bleus comme l’équipe à battre en 2016.

«La domination du Rouge et Or est terminée, s’est écrié Simon Roy. Il y a une belle rivalité entre les deux formations, mais Montréal a pris le dessus. L’arrivée de Maciocia a tout changé.»

Même si les Bleus comptent plusieurs nouveaux visages dans leurs rangs, la performance du quart Samuel Caron contre Laval a fait écarquiller bien des yeux. Le jeune homme a démontré le calme et la confiance d’un vétéran à son premier départ.

«Je l’ai trouvé très bon, a ajouté M. Roy. Et avec un bon quart, tous les espoirs sont permis.»