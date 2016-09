Les usines débordent

«Cette année sera la meilleure récolte dans la région. On s’attend à près de 100 millions de livres de bleuets, alors que pour 2015, on avait atteint les 48 millions», estime Jean Eudes Senneville, l’un des actionnaires de quatre usines à bleuets de la région.

La solution: distribuer les caisses à bleuets de façon équitable entre chaque producteur. En gros, on limite leur production selon la superficie de leurs terres et on dit bonjour les quotas.

«C’est tout un calcul qui est fait pour s’assurer qu’on impose le bon quota. Ça permet une cueillette plus ordonnée, juste et équitable pour chaque producteur. Notre travail est facilité, et on ajuste les quotas au fur et à mesure» a expliqué Réjean Fortin.