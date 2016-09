L’intérêt à la hausse

Bien qu’encore huit jours nous séparent de la mise en jeu inaugurale de la Coupe du monde de hockey, tout indique que ce tournoi réunissant huit équipes viendra confirmer que l’appétit des Québécois et des Canadiens pour le hockey est tout simplement insatiable.

La preuve: l’équipe canadienne disputera une série aller-retour contre les États-Unis ce soir à Columbus et demain soir à Ottawa. On parle ici de simples matchs préparatoires, mais à en juger par la couverture consacrée aux séances d’entraînement des derniers jours, on jurerait que les deux équipes s’apprêtent à s’affronter en grande finale du tournoi.

Ce qui s’annonçait au départ comme un tournoi pour le moins étrange, avec notamment une équipe formée de jeunes joueurs nord-américains de 23 ans et moins et une autre composée de joueurs européens dont le pays d’origine n’a pas été invité à participer au tournoi, s’avérera sans doute un succès. Du moins au Canada.

Le moment est on ne peut mieux choisi, à l’aube des camps d’entraînement dans la LNH, alors que les partisans s’ennuient du hockey. On peut d’ailleurs d’ores et déjà sentir l’engouement. Que ce soit en raison de la formule de la compétition ou du temps chaud qui sévit toujours à l’extérieur, les gens qui se disaient complètement indifférents face à cette Coupe du monde se surprennent, petit à petit, à s’y intéresser.

Ils ont, entre autres choses, hâte de voir Carey Price disputer un premier match depuis novembre dernier, d’évaluer le travail des Auston Matthews et Patrik Laine avant même que ces recrues n’aient donné un seul coup de patin dans la LNH, ou encore d’être témoins de toute l’étendue du talent de Connor McDavid dans un environnement autre que la triste organisation dysfonctionnelle que sont devenus les Oilers d’Edmonton.

Comme ce tournoi coïncide avec le début de la saison dans la NFL, il ne jouira peut-être pas du rayonnement souhaité aux États-Unis, mais le public canadien à lui seul peut inciter la LNH à répéter l’expérience. Il sera également intéressant de voir à quel point les amateurs de hockey européens suivront le tout.

Cadeau pour les diffuseurs

Pour les diffuseurs officiels canadiens de cette première Coupe du monde de hockey depuis 2004, soit TVA Sports et Sportsnet, l’événement se veut une occasion en or de rallier des millions de téléspectateurs devant leur téléviseur, aux heures de grande écoute de surcroît puisque tous les matchs auront lieu à Toronto.

Ce n’est pas que les partisans ne sont pas habitués de parler ou d’entendre parler de hockey en plein été, mais d’avoir des matchs de haut niveau à se mettre sous la dent plutôt que des discussions sur l’éventuelle composition du quatrième trio de la Sainte-Flanelle constitue sans contredit une plus-value.

Sachant fort bien que les téléspectateurs seront au rendez-vous, les diffuseurs tenteront de profiter de cet engouement. Par exemple, en vue du match préparatoire qui est prévu pour 19 h ce soir, TVA Sports présentera une émission d’avant-match d’une durée d’une heure. Demain, en plus de deux matchs préparatoires à 10 h 30 et midi, on aura droit à une émission d’avant-match d’une demi-heure avant le second duel entre le Canada et les États-Unis.

Du côté de Rogers, qui possède à la fois Sportsnet et les Blue Jays de Toronto, on doit s’assurer de ne pas nuire à la visibilité de l’équipe de baseball, en pleine course aux séries. D’ailleurs, le match de hockey de ce soir sera présenté sur une chaîne secondaire de Sportsnet, la priorité étant accordée au premier match de la série entre les Jays et les Red Sox de Boston.

Les tweets de la semaine...