L’or et un record pour Aurélie Rivard

Aurélie Rivard avait donné le ton en fracassant le record paralympique en matinée lors des préliminaires du 50 m libre S10. Penser qu’elle s’arrêterait là serait mal la connaître. En soirée, la paranageuse a non seulement dominé la finale de l’épreuve, mais a inscrit son nom dans le livre des records du monde tout en donnant au pays sa première médaille d’or des Jeux paralympiques à Rio.

«Après ma course, j’avais envie de vomir. Pendant que je dénageais, j’étais crampée, je n’arrêtais pas de rire. Sur le podium, je pleurais. Tout est arrivé!» a raconté Rivard.

«Je ne suis pas sûre que je le réalise complètement. J’étais très, très stressée, car c’était ma première course des Jeux, alors je ne savais pas à quoi m’attendre de moi-même et de mes rivales. Un 50 mètres, c’est court, une erreur et c’est fini.»