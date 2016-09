Pacioretty: un blason à redorer

COLUMBUS | Max Pacioretty n’a plus à prouver ses talents de marqueur. Depuis la saison 2011-2012, le capitaine du Canadien a inscrit 154 buts, connaissant quatre saisons de 30 buts ou plus. Seuls Alex Ovechkin (224), Steven Stamkos (193), Joe Pavelski (163) et Corey Perry (162) ont touché la cible plus souvent que lui au cours de cette période.

John Tortorella a rapidement reconnu les qualités de Pacioretty en lui confiant une importante mission à la Coupe du monde en le plaçant à l’aile gauche de son premier trio avec Pavelski et Patrick Kane.

«J’espère que nous formerons un des bons trios à ce tournoi et que je réussirai à les aider, a reconnu Pacioretty à quelques heures du match préparatoire contre le Canada au Nationwide Arena de Columbus. Je devrai aussi faire des sacrifices afin de rester avec eux.»

Si Pavelski est un marqueur né, Kane est un magicien avec la rondelle.

«Je me surprends parfois à regarder Kane lors des entraînements, c’est fou ce qu’il parvient à faire, a répliqué le numéro 67. Je devrai arrêter d’agir ainsi pendant les matchs. Je me retrouve au sein de ce trio pour une raison et je voudrai y rester. Je tenterai de me libérer pour profiter de la vision du jeu de Kane.»

Dans un autre coin du vestiaire, Kane a parlé de son nouveau compagnon de trio.

«Max a un puissant tir, si tu lui donnes la rondelle, il marquera souvent, a expliqué l’ailier des Blackhawks. Pour ma part, je ne changerai pas ma façon de jouer. Je voudrai contrôler la rondelle et repérer mes coéquipiers. Max et Joe devront être prêts.»

Zéro but à Sotchi

Pacioretty a une bonne mémoire. Il n’a pas oublié sa mésaventure aux Jeux olympiques de Sotchi où il n’avait pas obtenu un seul but en cinq rencontres. Les États-Unis avaient terminé le tournoi sur une mauvaise note avec des défaites dans le match contre le bronze contre la Finlande (5 à 0) et en demi-finales contre le Canada (1 à 0).

«Je n’ai pas vraiment eu de succès avec le chandail de l’équipe américaine, a noté Pacioretty. Je veux m’en servir comme une source de motivation pour prouver que j’ai ma place avec cette équipe.»

Sur la scène internationale, Pacioretty a représenté son pays au Championnat du monde junior (2008), au Championnat du monde (2012) et aux Jeux olympiques (2014). Il n’a jamais gagné une médaille en trois expériences.

En mode apprentissage

À la Coupe du monde, Pacioretty partagera ses expériences personnelles avec plusieurs autres bons meneurs. Pavelski, Ryan McDonagh et Blake Wheeler, le nouveau capitaine des Jets, portent aussi un « C » sur leur chandail respectif.

«Je peux apprendre beaucoup des autres joueurs de l’équipe, a dit l’ailier gauche de 27 ans. Il y a plusieurs bons meneurs au sein du groupe. Il y a des gagnants de la Coupe Stanley aussi. Je ne peux pas identifier un aspect précis que je souhaite apprendre, mais je cherche à absorber le plus de choses possible.»

Comme membre de l’équipe américaine, Pacioretty croisera maintenant Carey Price sur son chemin. Price a déjà mentionné qu’il ne voulait pas se faire déjouer par son coéquipier à Montréal afin de ne pas l’entendre scander des «USA, USA».

«Il sait à quel point je suis patriotique, je lui rappelle tout le temps, a-t-il répliqué. Je suis juste content de le voir sur la glace. Je me réjouissais quand il a recommencé à enfiler ses jambières. Ça lui redonnait un gros sourire. Je sais qu’il a souffert l’an dernier lors de sa longue absence. Mais je peux vous dire que je n’ai pas encore trouvé le secret pour déjouer Carey. Je ne peux donc rien partager avec mes coéquipiers puisqu’il n’y a pas de truc pour le battre. Il est tellement bon.»