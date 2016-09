Pospisil confiant de rebondir

«Les Jeux olympiques, même si on a dû se contenter d’une quatrième place en double, finit-il par dire au Journal dans son très bon français. Et aussi mes deux matchs au US Open. Pas tant le résultat, car un deuxième tour, ce n’est pas si bon. Mais enfin, j’ai réussi à me sentir un peu moi-même sur le terrain.»