Proverbes remaniés

Aux danseuses: «Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant que la fille ait fini de danser dessus.» Dans un party de famille: «Il faut battre le frère pendant qu’il est chaud.» Pour vieux motocyclistes: «Vieux motard que jamais.» Pour Abitibien en visite: «A beau mentir qui vient de Rouyn.» Quartier gai: «Un homme averti en veut deux.» Pour Américains: «L’avenir appartient à ceux qui se lèvent gros.» Pour quand ça va vraiment mal: «Ne tourne pas la page. Change de livre.» Pour Coderre et Labeaume: «Amis comme les deux doigts de la 20.» Financement politique: «L’exception confirme la pègre.» Médical: «Ne pas courir deux fièvres à la fois.» Aux menuisiers: «La tête carrée est la mère de toutes les vis.» Pour déjeuner: «Loin des œufs, loin du beurre.» Modernisé en cuisine: «Il faut rendre à César ce qui appartient à la salade.» Au club échangiste: «La bite ne fait pas le moine.» Travaux routiers au Québec: «Tout est bien qui finit rien.» À la pompe: «Aide-toi et Shell t’aidera.» Aux huissiers: «Les bons comptes font les bons avis.» Aux curés complices: «S’entendre comme larrons en noir.» Pas mangeable: «Mélanger la chèvre et le chou.» À la piscine: «Les cordonniers sont les plus mal saucés.» Aux proxénètes: «Ne pas mettre la charrue devant les bœufs.» Aux pyromanes: «Il n’y a pas de fumée sans vœux.» Au python de Verdun: «On n’est jamais si bien sorti que par soi-même.» Aux monteurs de ligne: «L’argent n’a pas de hauteur.» Aux joueurs qui sortent trop: «Chien qui va à la chasse perd sa glace.» À Joël Legendre: «Faute avouée, à moitié rengagé.»

PETIT VENDREDIAGE

«Y z’arrivent quand l’équipe des jeunes de moins de 23 ans?» (La p’tite sœur de l’ex de Galchenyuk)

À moins que les pitbulls portent la visière?

«Nous, on charrie des cuisses et des poitrines...» (St-Uber)

Deux heures d’attente aux douanes de l’aéroport Pierre-Trudeau. C’est le préambule avant d’entrer dans la ville.

On peut coller n’importe quoi à cette époxy.

À DEMAIN

Quelques mots pour souhaiter «Bonne Fête» à un gars que vous aimez tous. Gentil comme tout, chanteur talentueux et adoré du grand public. Incroyable, Yvon Éthier aura 70 ans demain. Si vous rencontrez Patrick Normand... c’est le même gars.