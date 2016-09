Québec octroie 300 permis de taxi à Uber

Québec confirme accorder l'équivalent de 300 permis de taxi aux chauffeurs de la multinationale Uber, dans l'entente conclue dans la nuit de mercredi à jeudi.



Le nombre de permis accordés correspond à 50 000 heures de service de transport par semaine. Les chauffeurs de Uber pourraient doubler, voire tripler le nombre de permis de propriétaires de taxi puisque l'entente les autorise à offrir jusqu'à 150 000 heures de transport par semaine.

Suivant le texte de l'entente diffusé sur le site internet du ministère des Transports, les courses effectuées à l'intérieur de la première tranche de 50 000 heures de service engagent Uber à verser une redevance de 0,90 $ par course au Fonds de modernisation de l'industrie du taxi; la redevance augmente à 1,10 $ pour les courses se situant dans la tranche de 50 001 heures et de 100 000 heures, puis à 1,26 $ pour les courses dans la tranche entre 100 001 et 150 000 heures.

«À ces montants, s'ajoute une somme de 0,07 $ par course effectuée, afin de tenir compte des coûts d'assurance encourus par l'industrie du taxi», précise l'entente.

Pour offrir le service, Uber et ses chauffeurs devront répondre à certaines conditions, dont celle de se procurer un «permis de transport intermédiaire de transport de taxi». Un tel permis coûte une fraction du prix que les entreprises de taxi traditionnelles doivent payer pour leur permis de propriétaires de taxi, ce que l'industrie du taxi juge inéquitable.

Un permis d'intermédiaire coûte dans les 500 $, comparativement à 200 000 $ pour le permis de propriétaire de taxi, dénonce une source de l'industrie.

Uber n'a pas rappelé Le Journal.