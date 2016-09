Restons superficiels SVP!

C’est une triste performance qu’Hillary Clinton et Donald Trump ont offert à New York. Dans des entretiens pompeusement appelés le «Forum du commandant en chef», face à un public principalement composé de vétérans, les deux candidats ont livré sur les problèmes de sécurité des réponses très superficielles. Les journalistes qui posaient les questions portent une lourde part de responsabilité.

Clinton a beaucoup été interrogée sur ses courriels. Trump a subi de longues questions sur sa préparation à l’international ou sur Poutine. Après quelques questions sur les vétérans, il restait peu de temps pour discuter des enjeux importants. Le Proche et le Moyen-Orient ont comblé le reste des sujets abordés. Pourtant, la politique de sécurité des États-Unis fait face à des défis immenses. Probablement les plus grands depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Hillary Clinton était comme un poisson dans l’eau. Mais alors qu’elle reconnaissait pour la énième fois avoir commis une erreur de jugement en appuyant la guerre en Irak, personne n’a eu la présence d’esprit de lui demander pourquoi elle ne referait pas la même erreur, ni ce qui n’avait pas fonctionné dans son raisonnement. Quant à Trump, il a vraiment donné l’impression de n’avoir aucun plan précis en Irak et en Syrie, sinon que de tenter de s’emparer des puits de pétrole et de gaz de ces pays. Son excuse habituelle de ne pas vouloir informer l’ennemi de ses intentions, sonnait plus faux que jamais.

Non. Et c’est pourtant un des sujets les plus importants de toute la politique de sécurité. Les militaires prétendent que le Pentagone n’avait pas prévu être engagé dans autant de conflits armés. Or, ces conflits coûtent cher. En plus, certains systèmes de défense doivent être complètement renouvelés. Seulement pour le maintien des politiques de sécurité actuelles, il faudrait au moins 5 % d’augmentation du budget militaire. Mais qui va payer? Quels nouveaux impôts vont financer cet effort militaire? Où le gouvernement devrait-il couper?