Suter, un vieux partenaire de Weber

COLUMBUS | Il y a des repêchages qui changent l’image d’une équipe. Si le Canadien a longtemps regretté sa sélection d’Andreï Kostitsyn avec le 10e choix au total en 2003, les Predators ont gagné à la loterie deux fois plutôt qu’une cette année-là.

Les Predators ont misé sur Ryan Suter au 7e rang et sur Shea Weber au 49e rang. Signe que le repêchage restera toujours une science imprécise, David Poile et son groupe de recruteurs avaient fait confiance à l’attaquant Konstantin Glazachev (35e) et au défenseur Kevin Klein (47e) avant de réclamer Weber.

Si Klein connaît une carrière des plus décentes, maintenant avec les Rangers de New York, Glazachev n’a jamais joué dans la LNH.

Un peu plus de 13 ans plus tard, il n’y a plus de trace de cette pêche miraculeuse à Nashville. Weber aura été le dernier à partir de la capitale du country cet été dans une transaction qui aura fait couler un peu d’encre pour P.K. Subban.

«J’ai grandi avec Shea à Nashville, a rappelé Suter avant le match préparatoire entre le Canada et les États-Unis. Nous avons fait nos débuts dans la LNH la même année (2005-2006). J’ai toujours aimé jouer avec lui. À l’extérieur de la patinoire, il est un homme avec énormément de classe. Encore aujourd’hui, je le considère comme l’un de mes meilleurs amis.»

Un choc pour tout le monde

Suter, qui porte les couleurs du Wild du Minnesota depuis la saison 2012-2013, ne s’attendait pas à cet échange entre les Predators et le Canadien.

«Il n’y a pas juste à Montréal et à Nashville que les gens ont sursauté, a-t-il répliqué. C’était un choc pour toute la planète hockey. Je croyais que Shea resterait l’image des Predators pour encore plusieurs saisons. Mais il n’y a personne à l’abri d’une transaction.»