Symphonie en art majeur

On assiste donc à un défilé impressionnant de professionnels en pleine possession de leurs moyens, comme Diane Lavallée (exquise en gérante de succursale de banque mielleusement sadique), Marc Labrèche (merveilleux en intello complètement fou), Hélène Bourgeois Leclerc (savoureuse en touriste «fuckée»), Christian Bégin et Anne-Marie Cadieux (ils crèvent l’écran en couple d’une rare perversité), Alexis Martin (impressionnant en mec muet de douleur), Nicolas Canuel et Maxim Gaudette (inoubliables en routiers, l’un inquiétant, l’autre trop naïf), François Papineau (excellent en réalisateur sado-maso) et Anne-Élisabeth Bossé (drôlement pathétique en fille oubliée de tous), etc.