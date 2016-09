Tania d’«Un souper presque parfait» se fait ramasser sur les réseaux sociaux

La participation de Tania à Un souper presque parfait a énormément fait jaser sur les réseaux sociaux cette semaine.

Si dès le premier souper chez Sophiane, les téléspectateurs ont remarqué qu’elle avait du caractère et des exigences gastronomiques bien précises (du beurre avec son pain et du Pepsi diète), plusieurs ont souligné qu’elle avait dépassé les bornes chez Ali, qui recevait vendredi.

Capture d'écran

Dès son arrivée chez le dernier concurrent de la semaine, Tania en avait assez de ses complices de la semaine. La secrétaire dentaire de 40 ans en avait assez des enfantillages et l’exprimait ouvertement: «Je vais avoir l’air super prétendante, mais je vous trouve infantin», a-t-elle lancé à la table.

La concurrente compétitive, qui a cru que les chefs amateurs avaient comploté contre elle, a décidé de régler ses comptes à table.

Capture d'écran

«Toi, je me fous de toi, toi je me fous de toi» a-t-elle avoué à Kim et Sophiane en les pointant du doigt.

«Toi, je ne t’aimais pas au début, mais là oui», a-t-elle admis à Tommy.

De vives réactions sur les réseaux sociaux

Évidemment, le comportement jugé grossier et inacceptable par plusieurs internautes a soulevé les passions sur les réseaux sociaux.

«Tania se magasine une couple de claques sa yeule», écrit un utilisateur de Twitter.

«Un immense manque de respect pour Ali... Et pour les autres, je l'aurais foutue à la porte..... J'ai jamais autant détesté en regardant la télé», précise un abonné de la page Facebook d’Un souper presque parfait.

«Je n'ai aucune sympathie pour cette dame. Elle est mesquine et elle s'en fout. Se foutre des autres participants avec un air arrogant est irrespectueux. La pauvre, elle croyait gagner... Elle a un égo plus gros que nature», souligne un autre.

La réaction de Tania

Sur sa page Facebook personnelle, la concurrente, qui s’est inscrite à l’émission pour passer à la télé, a adressé un message aux téléspectateurs d’Un souper presque parfait.

Facebook

«Je suis qui je suis, aimez-moi ou détestez-moi, c’est votre choix. Je vais toujours dire les choses comme elles le sont et si vous me traitez comme de la merde, gare à vous. Je respecte les gens qui me respectent»

Tania y est aussi allée d’un résumé passif agressif, envoyant une pointe à Kim.

Facebook

«C'était la soirée la plus le fun de la semaine. Ali avait pensé a tout: Pepsi diète President Choice sans caféine, mon beurre, et il m'avait même acheté ma boisson préférée: Tequilla Rose. Ali méritait de gagner pour l'ensemble de la soirée. Côté bouffe Sophiane le méritait, mais sa table, sans commentaire. Tommy a fait un bon show, il est resté fidèle à lui-même et l'autre c'est quoi son nom encore lol. Merci USPP pour cette semaine riche en émotions. Qui bitcheront-ils la semaine prochaine???»

Avant de rebaptiser la compétition culinaire.

Facebook

«Je m'attendais pas qu'être honnête, franche et directe m'aurait donné autant de temps d'antenne. C'est plus USPP, mais Tania show».

Bref, comme plusieurs lui ont suggéré sur les réseaux sociaux, Tania devrait continuer sa thérapie par le rire.