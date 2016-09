Travailler pour manger rendrait nos chats heureux

La plupart des chats domestiques vivent à l’intérieur, dans nos maisons, essentiellement en captivité. Il est donc extrêmement important d’enrichir leur environnement au mieux de nos connaissances pour augmenter leur qualité de vie. Une des solutions pour enrichir l’environnement de Minou est de lui offrir un (ou plusieurs!) bol interactif, de type puzzle. Photo Fotolia

On garde Minet dans la maison pour lui éviter le pire (batailles de chat, infections virales, accidents de voiture, etc.). Toutefois, cette vie casanière peut participer au développement de problèmes de santé et de comportement chez ce dernier. Le manque d’activité et l’ennui sont la source de plusieurs maladies physiques et mentales du chat domestique.

Les chats d’intérieur ont plus tendance à faire de l’embonpoint, à devenir obèse, à développer du diabète ou des maladies chroniques des voies urinaires, à développer des comportements agressifs envers les humains ou à devenir très demandant envers eux et à constamment rechercher de l’attention. Voilà pourquoi il est essentiel d’enrichir leur environnement de vie le plus possible par différents moyens.

Fini, le bol standard?

Un de ces moyens est de nourrir son chat à l’aide de bols ou de distributeur de nourriture interactifs plutôt que de remplir tout bêtement de nourriture son bol régulier. Quoi de mieux que d’occuper son chat, de le faire travailler physiquement et mentalement pour obtenir sa nourriture et de réveiller ses instincts! D’ailleurs, la tendance naturelle du chat est de manger plusieurs petits repas par jour et de travailler pour ceux-ci en chassant.

Dans les zoos, l’utilisation de bols interactifs chez les grands félins favoriserait l’augmentation de leurs comportements exploratoires, améliorerait leur condition corporelle et diminuerait les comportements stéréotypés.

Avantages pour nos chats

Ralentir la vitesse d’ingestion de la nourriture

Diminuer les vomissements reliés à une ingestion trop rapide

Diminuer l’ennui

Augmenter légèrement le niveau d’activité physique du chat

Participer à la gestion du poids santé du chat

Rediriger les comportements destructifs d’un chat

Bols de nourriture de type puzzle

Il existe plusieurs variantes et types pour ce produit sur le marché. Certains sont fixes; d’autres mobiles. Au Québec, le Stimulo produit par Aïkiou, un produit québécois, a été un des premiers à être lancé sur le marché. Le chat doit entrer ses pattes dans les tubes d’alimentation fixes pour aller chercher les croquettes.

De même pour le Pipolino, un objet aux formes d’un altère que le chat doit rouler au sol en le poussant d’un côté ou de l’autre pour obtenir sa nourriture. D’autres produits sont offerts, par exemple une balle (Multivet) qui distribue les croquettes lorsqu’elle roule et un labyrinthe aliments (Senses) où le chat doit entrer ses pattes à différents endroits dans le labyrinthe pour faire avancer les croquettes vers la sortie.

Tout ça est fort bien, mais représente une dépense superflue pour vous? Sur le site suivant (http://puri.na/1u9Jb2u), vous trouverez aussi différents modèles de bols interactifs simples et économiques à confectionner à la maison.

Mode de fonctionnement

Évidemment, votre chat devra apprendre doucement à faire fonctionner ses engins pour manger, alors on laisse une source de nourriture facilement disponible au départ et on y va progressivement pour l’entraînement. Par exemple, avec le Pipolino, on peut modifier la grosseur de l’ouverture où passent les croquettes alors, au début, on l’ajuste au plus facile (au plus gros trou). N’oubliez pas que les chats ont des préférences alors il faut parfois essayer quelques modèles avant de les rendre heureux!

Mon coup de cœur vétérinaire

Kounaï Photo courtoisie