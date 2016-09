Trump tente de mobiliser les ultraconservateurs

«Vous n’avez pas voté il y a quatre ans, mais cette fois-ci vous devez y aller, le 8 novembre, c’est votre dernière chance», a-t-il lancé lors d’une conférence annuelle rassemblant des milliers de militants de la droite du «Grand Old Party».

À moins de deux mois de l’élection présidentielle et au moment où les sondages prédisent un match plus serré qu’attendu entre le milliardaire républicain et la démocrate Hillary Clinton, Trump cherche à séduire tour à tour différents segments de l’électorat.