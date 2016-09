Un adolescent arrêté à Sydney pour menaces extrémistes

SYDNEY - Un jeune homme de 18 ans a été arrêté et accusé vendredi d'avoir proféré des menaces extrémistes devant l'opéra de Sydney, l'un des sites australiens que le groupe État islamique, il y a quelques jours, a demandé à ses partisans de viser particulièrement.

Selon la police, le jeune homme a été repéré alors qu'il agissait de façon suspecte dans l'avant-cour de l'opéra, et aurait selon des témoins proféré des menaces extrémistes.

Il a été accusé officiellement «d'avoir menacé de détruire ou d'endommager un bâtiment», et devrait être présenté à un tribunal plus tard dans la journée, selon la police, qui n'a pas donné plus de précisions sur ces menaces.

La police a également perquisitionné chez lui, et confisqué «un certain nombre d'objets pour les examiner», a-t-elle ajouté, précisant toutefois qu'il n'y avait actuellement «aucun danger particulier en lien avec cette arrestation».

Il y a quelques jours, un magazine de langue anglaise proche de l'EI appelait les partisans du groupe jihadiste à viser plusieurs endroits publics d'Australie et à y tuer des gens.

«Tuez-les au stade de cricket de Melbourne, à celui de Sydney, à l'opéra de Sydney, et même dans leurs jardins», disait l'article.

Le premier ministre Malcolm Turnbull avait déclaré mardi que la menace terroriste en Australie était «réelle». Selon les autorités, dix tentatives d'attentat ont été déjouées ces deux dernières années.