Un «au revoir» décevant pour M.I.A

Un an après le décapant Star Wars, Jeff Tweedy et ses sbires optent visiblement pour des pantoufles et un bon verre de lait chaud. Au programme: pièces dénudées, paroles prenantes, mais aussi l’impression que Wilco est sur le ­pilote automatique.

★★★ ½

Chanteur très apprécié, Lacombe pourrait bien séduire le sibyllin «grand public» avec Nous serons des milliers. Il faut dire que le succès de la pièce-titre sur les ondes FM en témoigne déjà! Bien joué! Au-delà du «single», Lacombe se distingue ici par un savant dosage d’influences pop, et folk. Le bonhomme rappelle autant Martin Léon que Noir Désir, tout en signant une œuvre incroyablement personnelle. Photo courtoisie

Coup de coeur: The Submissives - Do You Really Love Me?