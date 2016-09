Un bon défi en partant pour Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard se mesurera à la Luxembourgeoise Mandy Minella lors de sa rentrée attendue à la Coupe Banque Nationale où elle est coiffée du chapeau de favorite. Tel en a décidé le tirage au sort du tableau principal qui s’est tenu vendredi soir, à la veille des premiers matchs de qualifications.

La Québécoise, 39e sur l’échiquier mondial, qui devrait amorcer son tournoi mercredi soir sur le court central du PEPS de l’Université Laval, en sera à un premier affrontement contre la joueuse installée au 110e rang du plus récent classement de la WTA. Malgré les apparences, cela n’aura rien d’une balade dans le parc.

Une adversaire coriace

«C’est un premier tour qui n’est pas facile, a reconnu le capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup, Sylvain Bruneau, croisé par Le Journal près du terrain. Ce sera important pour Eugenie de prendre rapidement l’ascendant dans les points et d’être offensive. Son adversaire a de bonnes armes et il ne faut pas qu’elle la laisse prendre le contrôle.»

Le nouveau directeur du tournoi, Pierre-Luc Tessier, partageait l’avis de coach Bruneau à la suite du dévoilement des duels de premier tour. «Mandy Minella est une cogneuse qui frappe très à plat au-dessus du filet. C’est une fille qui bouge assez bien, mais pas tant que ça non plus, a-t-il analysé. Je pense qu’Eugenie a eu un bon tableau. C’est un match qui va lui donner de l’adversité en partant, mais c’est un match à sa portée.»

Si Bouchard ne jouera pas en simple avant mercredi, l’athlète de Westmount pourra se délier les jambes en double auparavant où elle fera équipe avec l’Américaine Jessica Pegula, la fille du propriétaire des Bills (NFL) et des Sabres (LNH) de Buffalo.

Les deux autres Québécoises inscrites dans le tableau principal en vertu de laissez-passer, soit Françoise Abanda et Aleksandra Wozniak, seront respectivement opposées à Mona Barthel, de l’Allemagne, et à Pegula. Elles devraient amorcer leur parcours lundi et mardi soirs.

«Pegula est dangereuse. C’est sûr qu’Aleksandra en a vu d’autres, mais ce sera un match tough pour elle, a admis M. Tessier. Quant à Françoise, elle a toujours bien joué ici et au Canada. Ce sont des matchs que les trois filles (incluant Eugenie) peuvent gagner pour aller après plus loin dans le tournoi.»

Championnes de retour

Championnes des deux éditions précédentes, l’Allemande Annika Beck et la Croate Mirjana Lucic-Baroni talonneront la chouchou du public pour le titre. Beck fera face à l’Américaine Bethanie Mattek-Stands en lever de rideau alors que Lucic-Baroni affrontera une joueuse issue des qualifications.