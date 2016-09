Un bouchon monstre à l’entrée de Saint-Tite

SAINT-TITE | Il fallait suivre une file d’autos très lente d’environ 15 kilomètres pour entrer à Saint-Tite vendredi, au premier jour du Festival western.

En début d’après-midi vendredi et jusqu’en soirée, il fallait prévoir près d’une heure pour franchir le segment de 15 kilomètres de la route 153 qui relie la fin de l’autoroute 55 à la municipalité d’environ 3800 habitants.

On estime que 600 000 personnes s’y rendront pendant le Festival. Photo Amélie St-Yves

«Ça n’a pas été vite, mais ça a bien été. C’est parce qu’on arrête beaucoup», dit Jules Landry, qui est arrivé du Nouveau-Brunswick vers 14 h.

«Chaque année, c’est comme ça. Il faut prévoir une heure, une heure et demie pour arriver à Saint-Tite», ajoute sa conjointe, Line Mercier Arseneault.

Photo Amélie St-Yves Plutôt que d’être patients, d’autres ont préféré user de stratégie, comme de Céline Desrochers et Alex Dugas, de Mascouche et Terrebonne, qui sont arrivés vers 7 h 30 le matin avec leur tente à terre pour trois jours.

«On avait entendu parler du trafic, donc on n’a pas pris de chance. On s’est dit qu’on allait arriver le plus tôt possible», mentionne Alex Dugas.

Dominic Brochu et ses amis de Matane avaient également l’intention d’arriver tôt, mais à 9 h 15, c’était déjà limite pour éviter l’attente.

«L’année passée, on est arrivés à 7 h dans le village et c’était tranquille. Mais à 9 h 15 cette année, il était temps qu’on rentre. Une demi-heure plus tard, ça aurait été le bordel», dit-il.

De leur côté, les citoyens de la Mauricie connaissent parfois d’autres trucs pour arriver plus rapidement.

«Il y a des petits détours qu’on peut prendre, comme passer par Hérouxville quand on connaît le coin, mais sinon... on est pris dans la circulation», dit Nicole Quessy de Saint-Jean-des-Piles.

De plus en plus tôt

Le Festival estime qu’environ 10 000 véhicules récréatifs viennent camper dans le village chaque année. On pouvait les compter par centaines vendredi.

Il s’agissait certes d’une des plus grosses journées pour l’arrivée des campeurs, selon le directeur général de l’événement, Pascal Lafrenière.

Il observe que les campeurs également commencent à avoir leur stratégie pour être les mieux situés.

«On n’a pas de statistiques là-dessus, mais on remarque que les gens arrivent de plus en plus tôt, dès le week-end de la fête du Travail. Les gens veulent être prêts pour profiter du Festival», dit-il.