Une candidature qui n’a rien de normal

Mercredi soir, Hillary Clinton et Donald Trump se sont adressés à tour de rôle à une salle remplie de militaires et à un auditoire national pour exposer leur vision du rôle qu’ils entrevoient dans les fonctions de Commandant en chef des armées. On a pu y voir un avant-goût des débats à venir et du ton que prendra la campagne d’ici au 8 novembre. Ça s’annonce compliqué.

Lors du forum de mercredi soir, Hillary Clinton a bien commencé en mettant l’accent sur les qualités qui la distinguent de son adversaire—la constance et la force de caractère. Toutefois, l’animateur attendait la première occasion pour ramener sur le tapis l’affaire des courriels, qui colle à la peau de l’ex-secrétaire d’État. Malgré le fait que l’affaire a été retournée dans tous les sens par toutes les autorités compétentes qui n’ont pas trouvé matière à poursuite, malgré le fait qu’aucune preuve n’existe que la sécurité nationale ait été compromise et malgré le fait que Mme Clinton ait admis à répétition qu’il s’agissait d’une erreur mais qu’elle l’avait faite de bonne foi, ses adversaires politiques continuent d’y voir une malversation de la pire espèce. Les médias jouent le jeu et entretiennent la controverse en maintenant l’enjeu à l’avant-scène et en faisant flotter une présomption de culpabilité dont la candidate n’arrive pas à se déprendre. Pour Mme Clinton, c’est le supplice de la goutte qui reprend à chaque nouvelle révélation, aussi mineure soit-elle.

Le sacro-saint équilibre

L’une des raisons qui explique cet acharnement est le souci d’équilibre qui amène les médias à persister dans les fausses équivalences. La raison est simple: comme le simple fait de rapporter les faits et gestes loufoques du candidat républicain Donald Trump et de souligner les multiples mensonges ou idées saugrenues qu’il déverse quotidiennement dans ses discours-spectacles constitue une forme de couverture négative de la campagne républicaine, les médias se sentent obligés de mettre également l’accent sur les problèmes de Clinton. Mercredi soir, donc, celle-ci n’aurait pas trouvé la formule incantatoire magique qui mettrait fin à la controverse sur les courriels, alors on est bien obligé de conclure qu’elle a déçu.

Pendant ce temps, qu’en est-il de la performance de Donald Trump? Fidèle à lui-même, l’ex-vedette de télé-réalité a exposé au grand jour la faible étendue de ses connaissances dans le domaine des affaires internationales et surtout, il a multiplié les déclarations maladroites, fausses ou carrément intolérables dont chacune, prise individuellement, pourrait potentiellement jeter par terre une candidature à la présidence «normale». Or, la candidature de Trump n’a rien de normal.

N’importe quoi

Il serait difficile de rapporter toutes les choses qu’il a dites lors de ce forum qui sont autant de preuve de son inaptitude à occuper le poste qu’il convoite. Je n’en mentionnerai ici que quelques-unes. D’abord, Trump a répété sans être repris par l’animateur le mensonge selon lequel il était opposé à l’invasion de l’Irak avant le déclenchement des hostilités. C’est faux. Un enregistrement existe où on lui pose explicitement la question et il répond par l’affirmative. Pourtant, il répète constamment que son opposition à cette intervention est preuve de son jugement sûr en la matière. La même chose est vraie de l’intervention en Libye, qu’il avait publiquement appuyée avant le fait mais qu’il dit aujourd’hui avoir toujours rejetée.

En réponse à une autre question, Trump a lancé des insultes à peine voilées aux généraux américains, dont ils dit qu’ils sont «réduits en miettes» (reduced to rubble) dans le contexte actuel et qu’il en connait plus sur Daech que les généraux qui confrontent le groupe terroriste sur le terrain. Dans la même lancée, il affirme faussement que Daech a été créé après l’arrivée au pouvoir de Barack Obama, ce qui est faux. Au sujet de l’intervention en Irak et en Syrie, il a répété mercredi le point central de sa soi-disant stratégie, qui consisterait pour les Américains à confisquer le pétrole de la région, comme si une telle chose était légale (ce ne le serait pas) ou même pratiquement faisable (rien de moins sûr). Cela ne l’empêche pas de répéter en toute impunité ce slogan simpliste «Take the oil!» et de prétendre avoir en poche une solution qui ferait disparaître Daech de la carte en moins d’un mois. Bref, n'importe quoi.

Peut-on faire confiance à Donald Trump dans le domaine du renseignement de sécurité? Ses propos de mercredi permettent d’en douter. Après une rencontre avec des agents de renseignement, Trump a déclaré qu’il avait lu dans leur langage corporel une déception que l’administration Obama n’appliquait pas leurs recommandations. D’une part, il s’agit d’une affirmation absolument impossible à vérifier qui ne repose que sur l’imagination fertile de M. Trump et la foi qu’on lui accorde. D’autre part, quiconque connait le moindrement de domaine saurait que les agents de renseignement ne font pas de recommandations de politiques. Bref, non seulement Trump laisse-t-il flotter des suspicions de complot, mais ses propos démontrent qu’il ne sait pas de quoi il parle.

Et que dire de l’admiration que Trump semble vouer à Vladimir Poutine? Pour Trump, le président russe fait preuve d’un leadership exemplaire. À l’animateur qui lui rétorquait que Poutine a annexé la Crimée et commis une série d’autres offenses, Trump n’a trouvé rien de mieux à dire qu’il fallait respecter l’avis d’un dirigeant qui recueille 80% d’approbation dans les sondages et que si Poutine lui a fait des compliments, il ne voit rien de mal à lui en faire aussi. Le problème, c’est que toute cette affaire de compliment de Poutine résulte d’une erreur de traduction. Poutine n’a jamais dit que Trump était «brillant», comme Trump aime à le répéter, mais il a plutôt dit qu’il était «coloré» ou, comme on dirait en franglais, «flashy». Chanter les louanges de Vladimir Poutine devrait suffire à faire dérailler une campagne normale mais, au risque de me répéter, la campagne de Trump n’a rien de normal.

Un défi pour Clinton

Hillary Clinton continue de maintenir une avance significative dans les moyennes de sondages et surtout dans le calcul des résultats anticipés du collège électoral. Mais le défi qu’elle devra relever dans les prochaines semaines est de taille, car la tendance naturelle des médias à chercher l’équilibre les amène à évaluer la candidature atypique de Donald Trump selon des critères complètement différents de ceux qu’on applique à la candidature plus conventionnelle de Mme Clinton. En effet, Donald Trump a tellement enfreint les règles de la politique présidentielle jusqu’à ce jour que plus personne ne semble noter ses errements. Le simple fait qu’il ait passé une demi-heure sans hurler des insultes à tue-tête ou dire des mots interdits à la télé suffit pour convaincre ses partisans qu’il a l’étoffe d’un président, même s’il est manifeste qu’il ne maîtrise pas ses dossiers. Pour sa part, son adversaire qui connait les enjeux de fond en comble se voit évaluée selon des critères tout à fait différents. Pour le moment, l’électorat n’est pas entièrement dupe de ce jeu, mais le rétrécissement de l’écart qui favorise Hillary Clinton au cours des dernières semaines indique que le risque d’une victoire de Trump n’est pas encore complètement écarté.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM