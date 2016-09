Un demi-million $ restitué aux Hells

Au lieu d’enrichir les coffres de l’État, 24 Hells Angels arrêtés dans l’opération SharQc récupéreront plus d’un demi-million $ en argent, en motos et en bijoux que les policiers avaient saisis.

Le Journal a appris que le gouvernement vient de renoncer à se battre en cour pour s’approprier la totalité des 575 000 $ en argent liquide qu’il convoitait.

En plus de récupérer une bonne partie de cet argent, les motards remettent la main sur 10 motos Harley-Davidson, une quantité appréciable de vêtements et de bijoux à l’emblème du gang et quatre montres Rolex dont ils avaient été délestés en avril 2009.