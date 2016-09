Un film sur les roulottes à patates

RIVIÈRE-DU-LOUP | Un cinéaste du Bas-Saint-Laurent a visité cet été des dizaines de casse-croûte de la province dans le but de présenter l’univers insolite des cantines dans un documentaire.

Nicolas Paquet a fait bien des kilomètres et a mangé beaucoup de poutine cet été, pour s’imprégner de l’esprit des lieux de dizaines de «roulettes à patates» de villages au Québec.

«J’ai rencontré des créateurs d’ambiance, des personnages qui animent une place. À l’intérieur d’une cantine, c’est comme une pièce de théâtre, chacun a son rôle.»

Il a pu découvrir qu’il s’agissait d’un milieu grandement géré par des femmes, qui aiment le monde, où se côtoient autant de gens sur le chômage que de gérants de caisse.

«Tout le monde aime les patates frites», dit-il. «En général, on est tellement compartimentés, mais pas dans les cantines. La poutine passe la frontière des classes.»

Anecdotes

Les cantiniers – surtout des cantinières – lui ont raconté leur quotidien, qui se déroule l’été, 7 jours sur 7.

«À Saint-Alexandre-de-Kamouraska, les habitués de la cantine Chez Mimi s’inquiètent du sort de la propriétaire si elle n’ouvre pas à 10 h bien pile. À Tadoussac, durant le Festival de la chanson, c’est en taxi-poutine qu’on va chercher les festivaliers pour les amener manger à la cantine. C’est tout un univers.»

Il y montrera aussi les coulisses, avec des employés épuisés à la fin de l’été, mais qui ont tissé des liens qui font qu’ils reviendront sans hésiter l’été suivant.

«Plus l’été avance, plus les blagues fusent de partout. C’est un job difficile, mais j’ai croisé des gens qui travaillent depuis 9 ans, 10 ans à la même cantine et sont contents de recommencer chaque début de saison.»

Menace ?

Le réalisateur s’est questionné durant ses tournages à savoir si les cantines typiquement québécoises étaient menacées.

«À mon avis, il va toujours y avoir des casse-croûtes, c’est ancré dans nos traditions estivales. Mais le look des cantines disparaît peu à peu. Les propriétaires doivent rénover et on est passé des couleurs blanches au revêtement brun. Ça peut paraître anodin, mais ça perd sa personnalité.»

Les menaces sont aussi diverses: les routes qu’on dévie, la concurrence des chaînes de restauration rapide, l’épuisement et la rentabilité.