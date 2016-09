Une première réussie pour Nelly

Le film, très audacieux, mais réussi, a été longuement applaudi pendant le générique de fin, puis, plus tard, quand Anne Émond et son équipe sont montées sur scène pour répondre aux questions du public. Les spectateurs torontois ont semblé captivés par le parcours de l’écrivaine québécoise qui s’est enlevé la vie en 2009 à l’âge de 36 ans.

On y suit donc, en parallèle, les destins tragiques de Cynthia (la putain), Marilyn (la star), Amy (l’amoureuse toxique) et Isabelle (l’écrivaine). Ces différents personnages (tous joués par Mylène Mackay) ont permis à Anne Émond de mettre en relief les nombreuses contradictions et obsessions de Nelly Arcan, dont son désir de séduire, sa peur de vieillir et son obsession de la beauté.