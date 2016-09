2001, l’interminable onde de choc

La secousse continue de remuer mer et monde. Le 11 septembre 2001, Oussama ben Laden a réussi à plonger les États-Unis et une bonne partie du monde occidental dans un chaos duquel nous sommes incapables de nous extraire.

Je me suis retrouvé au Pentagone en 2001. Quatre mois à Washington. Il y avait ces familles qui avaient perdu quelqu’un qu’elles aimaient. Il y avait le choc et la honte de s’être fait avoir ici même, en Amérique du Nord, loin de ces régions tourmentées où la mort et la destruction font partie du quotidien. Depuis, il y a ces «plus jamais» qu’on se répète pour justifier les sacrifices de droits individuels et les atteintes à la vie privée en échange de plus de sécurité.

Dans la semaine suivant les attentats, le Congrès américain approuvait l’Authorization for the Use of Military Force – l’AUMF, pour les plus habitués –, permettant au président d’alors, George W. Bush, d’utiliser «toute la force nécessaire et appropriée contre les pays, organisations ou personnes ayant planifié, autorisé, commis ou aidé ces attaques terroristes».