5 expos à voir pour la rentrée

Cet automne, les musées et galeries de New York ­présentent un large éventail d’artistes, de la Cubaine centenaire (et toujours active) Carmen Herrera à la première monographie du peintre français du XVIIe siècle Valentin de Boulogne.

Carmen Herrera: Lines of Sight, au Whitney Museum of American Art

Du 16 septembre au 7 janvier

Née en 1915 à La Havane, Carmen ­Herrera travaille encore aujourd’hui dans son atelier de New York. Cette ­exposition inclura une sélection d’œuvres abstraites de sa période ­parisienne, sa série «Blanco y Verde» et plusieurs œuvres en trois dimensions.

http://whitney.org/Exhibitions/Upcoming

Gustav Klimt and the Women of Vienna’s Golden Age, 1900-1918, à la Neue Galerie

Du 22 septembre au 16 janvier

Cette exposition présentera des portraits de femme de la Vienne du début du XXe siècle réalisés par l’artiste autrichien Gustav Klimt. Au milieu d’œuvres décoratives et de photographies d’époque, des artistes contemporains interviendront également.

http://www.neuegalerie.org/exhibitions/41

Valentin de Boulogne Beyond ­Caravaggio, au Metropolitan ­Museum of Art

Du 7 octobre au 16 janvier

Valentin de Boulogne (1591-1632) émergea comme un héritier français de la peinture naturaliste du Caravage. Cette exposition monographique est la toute première qui lui soit consacrée: le peintre est resté peu connu en raison d’une carrière abrégée rapidement et de la rareté de ses œuvres (seules 60 ont survécu).

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2016/valentin-de-boulogne

How Should We Live? Propositions for the Modern Interior, au Museum of Modern Art

Du 1er octobre au 23 avril

Cette exposition se propose d’illustrer la manière dont les créateurs modèlent notre vie quotidienne. Quelque 200 œuvres extraites de la collection permanente du MoMA exploreront ainsi les ­intérieurs domestiques et les boutiques des années 1920 à la fin des années 1950.

https://www.moma.org/calendar/exhibitions

Agnès Martin, au musée Solomon R. Guggenheim

Du 7 octobre au 11 janvier 2017

Voici la première exposition complète dédiée à l’œuvre d’Agnès Martin depuis sa mort en 2004. Ses toiles sont caractérisées par des motifs de composition ­minimalistes influencés par le taoïsme et le bouddhisme zen.

https://www.guggenheim.org/exhibitions#upcoming