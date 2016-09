Cinq personnalités à surveiller cet automne

Michel Dumont

L’acteur, qui nous revient d’année en année au Théâtre Duceppe, se ­retrouvera cette saison dans un trio d’acteurs masculins. C’est Marc Legault­­ et Guy Mignault qui donneront la réplique à Michel Dumont dans Les Héros, une histoire campée en 1959. Les trois personnages vedettes­­ ­personnifieront trois vétérans de la Première Guerre. La prémisse évoque le désir et les rêves qui ne se sont pas encore concrétisés. S’ils ont le temps de rêver, c’est qu’ils sont confinés dans un hospice. Parmi les trois hommes, seul le personnage de Michel Dumont sera habité par une grande candeur tout en débordant d’optimisme, évoquant des plans pour s’évader et retrouver la liberté.