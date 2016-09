Comment le 11/9 a changé le monde

Le 11 septembre 2001, des attentats coordonnés par des terroristes d’Al-Qaïda tuent 2977 personnes à New York et au Pentagone, dans la capitale américaine, ainsi que les passagers du vol 93, en Pennsylvanie.

États-Unis : Sur 88 complots et attaques contre le territoire des États-Unis, 82 ont soit échoué, soit été stoppés depuis décembre 2001. Six ont été fatals.

1. D’oct. 2001 à aujourd’hui, Afghanistan

Une invasion menée par les États-Unis force les dirigeants d’Al-Qaïda à fuir au Pakistan et expulse les talibans du pouvoir. Les talibans tentent de reconquérir le territoire depuis le retrait des forces américaines.

2. Oct. 2002, Indonésie

La Jemaah Islamiyah, affiliée à Al-Qaïda, tue 202 personnes, dont 88 Australiens, dans une attaque à la bombe à Bali.

3. De mars 2003 à aujourd’hui, Irak

Une invasion menée par les États-Unis entraîne un soulèvement de djihadistes soutenu par Al-Qaïda. Le soi-disant État islamique (ÉI) annonce la création d’un califat dans le nord-est de l’Irak et en Syrie. En 2014, l’ÉI prend le contrôle de Falloujah et de Mossoul, la seconde ville en importance d’Irak.

4. Mars 2004, Espagne

Une bombe placée dans un train par une cellule d’Al-Qaïda tue 192 personnes et en blesse près de 2000.

5. Juil. 2005, Grande-Bretagne

Au centre de Londres, des attentats-suicide coordonnés tuent 52 personnes et en blessent plus de 700.

6. De 2006 à aujourd’hui

Facebook et Twitter sont ouverts au public. Les médias sociaux et le cryptage deviennent de nouveaux outils de radicalisation des militants. Plus de 300 décapitations et crucifixions seront affichées sur internet au cours de la décennie suivante.

7. De 2007 à aujourd’hui, Afrique du Nord

Al-Qaïda au Maghreb islamique commence ses opérations en Algérie, au Mali et en Mauritanie.

8. Nov. 2008, Inde

Le groupe Lashkar-e-Taiba, des militants islamiques basés au Pakistan, font des atta­ques coordonnées dans Mumbai, tuant 164 personnes et en blessant au moins 308.

9. De 2009 à aujourd’hui, Yémen

Des groupes d’Al-Qaïda au Yémen et en Arabie saoudite fusionnent pour créer Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA). Plus de 250 drones américains ont frappé Al-Qaïda jusqu’ici.

10. 2009, Texas, É.-U.

Un attentat inspiré par Al-Qaïda à la base militaire de Fort Hood tue 13 person­nes et en blesse 32. À Little Rock, un attentat tue une personne.

11. Déc. 2010, Printemps arabe

Une insurrection commence en Tunisie et se répand à travers tout le Moyen-Orient.

12. De 2011 à aujourd’hui, Égypte

Le président Hosni Moubarak est renversé. En 2013, le premier président d’Égypte élu démocratiquement, Mohammed Morsi, est évincé par le chef de l’armée, le général Abdel Fattah el-Sisi.

13. De 2011 à aujourd’hui, Syrie

La guerre civile éclate opposant les forces du président Bachar el-Assad, soutenues par la Russie et l’Iran, à une alliance de groupes rebelles soutenue par l’Occident et la Turquie. La guerre implique également le front Jabhat Fateh al-Sham, affilié à Al-Qaïda, et l’État islamique depuis 2014.

14. De 2011 à aujourd’hui, Libye

Une guerre menée sous l’égide de l’OTAN permet de détrôner le président Mouammar Khadafi, qui est exécuté. En 2016, le président Barack Obama autorise une nouvelle campagne aérienne contre l’ÉI en Libye.

15. Mai 2011, Pakistan

Oussama ben Laden est tué par un commando des Navy Seals américains.

16. 2012, Somalie

Le groupe terroriste Al-Shabaab fait allégeance avec Al-Qaïda.

17. Avr. 2013, É.-U.

Des bombes placées sur le parcours du marathon de Boston tuent trois civils et en blessent quelque 264 autres. Les auteurs sont appelés des «loups solitaires».

18. Avr. 2014, Nigeria

Boko Haram kidnappe 276 écolières de Chibok. Plus tard, le groupe fait allégeance avec l’ÉI.

19. Sept. 2014, Inde

Le groupe Qa’idat al-Jihad est formé dans le but de créer un califat islamique en Birmanie, au Bangladesh et en Inde.

20. 2015, Crise des migrants en Europe

1,3 million de réfugiés traversent la Méditerranée ou passent par le sud-est de l’Europe pour demander refuge dans l’Union européenne.

21. Jan. 2015, France

Deux hommes armés attaquent le journal satirique Charlie Hebdo à Paris, tuant 12 personnes. L’AQPA en revendique la responsabilité.

22. Nov. 2015 France

Des attentats dans Paris tuent 130 personnes et en blessent des centaines d’autres.

23. De 2015 à aujourd’hui, Turquie

Entre juillet 2015 et juin 2016, près de 200 personnes ont été tuées dans des attentats. En oct. 2015, le plus important tue 103 personnes à Ankara, la capitale.

24. 7 jan. 2016, É.-U.

Des tirs dans deux bases militaires de Chattanooga, au Tennessee, tuent cinq personnes.

25. 22 mars, Belgique

Des attentats à la bombe à Bruxelles tuent 32 personnes et en blessent plus de 300.

26. 12 juin, É.-U.

Un loup solitaire attaque une boîte de nuit pour homosexuels à Orlando, en Floride, tuant 49 personnes et en blessant 53 autres. L’auteur de l’attentat a utilisé Facebook pour menacer d’une vengeance de l’ÉI.

27. 14 juil., France

Le jour de la Fête nationale, un massacre fait 84 morts et des centaines de blessés quand un djihadiste fonce dans la foule avec un camion à Nice, sur la Côte d’Azur. Des attaques de loups solitaires ont lieu en Allemagne et en France.

Sources : Brookings Institution, Bureau of Investigative Journalism, Defense One, Global Security, Heritage Foundation, Pew Research, Stratfor