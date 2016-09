D’autres partisans de Véronique Hivon choisissent leur nouveau camp

MONTRÉAL – Les députés Alexandre Cloutier et Jean-François Lisée, qui sont tous les deux candidats à la direction du Parti québécois, ont chacun obtenu samedi l’appui de partisans de Véronique Hivon qui n’est plus de la course pour des raisons de santé.

M. Cloutier, député de Lac-Saint-Jean, peut désormais compter sur le soutien du député de Labelle, Sylvain Pagé.

«En appuyant Alexandre Cloutier, nous lançons un signal fort pour changer la politique», a écrit M. Pagé sur Twitter, samedi après-midi.

«C’est avec plaisir que je reçois le soutien de mon collègue Sylvain Pagé», a a dit M. Cloutier sur Twitter, précisant que cet automne, Sylvain Pagé «entamera une tournée du Québec afin de réformer nos institutions, notre parti et notre façon de faire de la politique!»

M. Pagé est en effet l’auteur d’un manifeste sur une nouvelle culture politique, rendu public en 2011.

Lisée chez Hivon

Pour sa part, le député de Rosemont, Jean-François Lisée, s’est rendu à Joliette – le comté de Mme Hivon – pour recevoir officiellement l’appui de six membres de l’exécutif du Parti québécois de Joliette.

« On ne choisit pas un chef pour une date présumée de référendum. Il faut tenir compte des capacités à rassembler, à défendre les intérêts du Québec et à être empathique, à l’écoute des militantes et des militants. Nous croyons que Jean-François Lisée possède ces qualités», a expliqué la présidente de l’exécutif, Thérèse Chaput.

Trois des cinq députés qui avaient ouvertement appuyé Véronique Hivon – Carole Poirier, Mathieu Traversy et André Villeneuve – se rangent désormais derrière M. Lisée. Sylvain Pagé a choisi d’appuyer M. Cloutier et le député Claude Cousineau demeure neutre, pour le moment.

Ouellet et Paul St-Pierre Plamondon sont également candidats à la chefferie. L’identité du prochain chef du Parti québécois sera connue le 7 octobre prochain, à la suite d’un vote électronique de deux jours.