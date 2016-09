De la baleine à la place du thon dans les sushis

Un récent rapport fait état du nombre de fraudes dans le domaine de l’industrie de la mer. Sur tous les échantillons analysés, un cinquième était mal étiqueté, a rapporté le site internet Slate.

Le rapport a été publié mercredi par l’ONG Oceana. Il fait état de plusieurs manquements aux règles d’étiquetage des produits de la mer un peu partout dans le monde.

Le résultat semble inquiétant: 25 700 échantillons ont été prélevés et parmi eux, un cinquième était mal étiqueté donc frauduleux.

Palme d’or

Il s’agit en fait de faire passer un produit pour un autre.

La palme d’or revient ainsi au poisson-chat asiatique qui est vendu sous le nom de 18 autres espèces.

En Californie, de la baleine s’est retrouvée dans des sushis qui devaient être faits de thon, et globalement, aux États-Unis, entre 30 et 38 % des poissons, crevettes et crabe seraient mal étiquetés.

Selon l’ONG, ces fraudes auraient des motivations économiques. Elle interpelle le gouvernement américain en lui demandant de lutter contre ces problèmes grâce à la mise en place de mesures.

Oceana cite en exemple l’Union européenne qui, grâce à de nouvelles mesures, a permis de faire chuter le taux de produits frauduleux qui est passé de 23 % en 2011 à 8 % en 2015.