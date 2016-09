Edward Snowden dépeint en héros

«Il a fait ce qu’il a fait par principe et par amour pour son pays. C’est cette fierté qu’il éprouve pour son pays qui a fait en sorte qu’il a voulu demander des comptes au gouvernement. Parce que c’est un des privilèges qu’on a quand on a la chance de vivre dans un pays libre comme les États-Unis.»

«Il y avait quelque chose d’excitant dans cette histoire parce que, comme JFK, elle me permettait de raconter des choses que les gens ignorent. Encore aujourd’hui, les Américains connaissent peu de choses sur cette histoire parce que c’est un sujet délicat. Et le plus troublant, c’est que le gouvernement continue de mentir et d’agir dans l’illégalité dans ce dossier.»