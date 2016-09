Focus sur la perfection

Le Musée des beaux-arts présente, en ­grande première canadienne, l’œuvre du ­célèbre photographe américain Robert ­Mapplethorpe (1946-1989). L’exposition ­Focus: ­Perfection couvre toute la carrière de l’artiste mort en 1989, qui avait fait scandale avec la puissance érotique de ses photos. ­L’exposition présente aussi la dimension classique de son travail et sa constante ­recherche de la perfection esthétique grâce à quelque 250 piè̀ces, pour la plupart des photographies en noir et blanc, mais aussi en couleurs, et des Polaroids, provenant d’un fonds iné́dit, grâce à une récente donation majeure au J. Paul Getty et au Los Angeles County Museum of Art.

♦ L’exposition Focus: Perfection - Robert Mapplethorpe, au Musée des beaux-arts de Montréal, du 10 septembre 2016 au 22 janvier 2017.

♦ L’exposition est organisée par le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) et le J. Paul ­Getty Museum, en association avec la Robert Mapplethorpe Foundation et le Musée des beaux-arts de Montréal.