La chanson Smell Like Teen Spirit de Nirvana paraissait il y a 25 ans

Le premier extrait de l'album Nevermind de Nirvana paraissait il y a un quart de siècle exactement. Soit le 10 septembre 1991.

Non seulement Smell Like Teen Spirit a propulsé le groupe mais la popularité de la chanson a aussi jetté un éclairage nouveau sur le rock émergent aux États-Unis.

Nous avons répertorié 25 faits insolites ou peu connus pour célébrer les 25 ans de cet incontournable des années 90.

Pour ce faire, nous avons puisé les anecdotes ou entrevues publiées entre autres sur les sites New Musical Express, Songfacts et Rolling Stones.

Les Pixies + Boston?

En créant Smell Like Teen Spirit, Kurt Cobain voulait composer l'ultime chanson pop, a-t-il avoué au magazine Rolling Stones . Il a admis par la suite qu’il avait simplement voulu copier les Pixies en alternant des rythmes accélérés et plus lents. Mais la structure de la pièce emprunte aussi à More than a feeling du groupe rock des années 70 Boston.

«Ridicule»

Quand Cobain a joué l’enchaînement d’accord pour la première fois, le bassiste de Nirvana, Kris Novoselic, aurait déclaré «C’est tellement ridicule.» Pour se venger, Cobain a fait jouer la chanson au reste du groupe pendant une heure et demie.

Une rare collabotation

Novoselic a tout de même pu y ajouter sa touche personnelle. De sorte que Smell Like Teen Spirit est la seule pièce de l’Album Nevermind a avoir été écrite par les 3 membres du groupe et pas seulement par Cobain.

Pas la préférée de Cobain...

Cobain déplorait l’attention mise sur Smell Like Teen Spirit. En entrevue avec le Rolling Stones en 1993, il a avoué «Je pense qu’il y a tant d’autres chansons que j’ai écrites qui sont si bonnes, sinon meilleures, que cette chanson. Drain you par exemple.»

D'où ça vient?

La chanteuse du groupe Bikini Kill, Kathleen Hanna, aurait inspiré le titre à Cobain. Après une intense beuverie, elle aurait écrit sur le mur de Cobain «Kurt Smells Like Teen Spirit».

Pourquoi avoir écrit ça? Cobain fréquentait alors une autre fille de Bikini Kill, Toby Vail. Celle-ci portait l’antisudorifique Teen Spirit de Mennen. Alors qu’elle venait tout juste de quitter Cobain, Kathleen Hanna trouvait que le chanteur de Nirvana dégageait encore l’odeur de son ex-copine. D’où le «Kurt Smells Like Teen Spirit».

Ignorant l’existence même de cette marque de déodorant, Cobain croyait que la musicienne rendait hommage à son esprit rebelle.

Des retombées pour Mennen!

Les ventes de l’antisudorifique Teen Spirit ont bondi lorsque la chanson de Nirvana est devenue populaire.

Ça veut dire quoi?

Kurt Cobain aurait écrit la chanson pour dénoncer l’apathie de sa génération et par le fait même sa propre apathie. Même s’il a déjà affirmé que la signification des paroles n’a jamais été très claire.

Culture de masse

Ironiquement, selon le bassiste de Nirvana Kris Novoselic, Kurt Cobain avait en horreur la conformité de la culture de masse et c’est ce qu’il déplore, entre autres, dans les paroles de Smell Like Teen Spirit... Qui est elle-même devenue mainstream en peu de temps.

«Entertain us!»

Les paroles «Here we are now, entertain us» étaient les mots que Cobain prononçait chaque fois qu’il arrivait dans un party à l’époque.

Nevermind

L’album Nevermind tire son nom des paroles de Smell Like Teen Spirit: I found it hard, it's hard to find / Oh well, whatever, nevermind.

Succès imprévu

Même s’il s’agit du premier extrait de l’album Nevermind, la chanson n’était pas destinée à connaître un grand succès. La compagnie de disque misait davantage sur la pièce Come As You Are pour faire connaître le groupe.

Radios boudeuses

La plupart des stations de radio ne voulaient pas faire jouer Smell Like Teen Spirit à sa sortie ou ne la faisaient que dans la programmation du soir.

Rock 'n' Roll High School

Le clip de la chanson aurait été inspiré par le film Rock ‘n’ Roll High School mettant en vedette les Ramones et le film Over the Edge du réalisateur Jonathan Kaplan mettant en vedette Matt Dillon.

Des figurants impatients

Selon le réalisateur du clip de Smell Like Teen Spirit, Samuel Bayer, la scène de destruction à la fin de la chanson n’était pas prévue. Les figurants s’impatientaient après avoir passé environ 11 heures d’affilée sur le plateau de tournage.

Ils étaient si exaspérés qu’ils ont demandé s’ils pouvaient détruire le décor. Bayer a décidé de les laisser tout détruire à leur guise.

Top of the Pops

En prestation à l’émission Top of The Pops, Nirvana s’est bien moqué des traditions de l’émission de la BBC qui demandait aux artistes de faire du lipsync ou de seulement chanter sur une piste en playback.

On voit donc Cobain, Novoselic et Grihl cabotiner en tenant leur instrument comme s’ils n’avaient su jouer de leur vie.

Cobain a entonné l’air de la chanson avec une voix méconnaissable et a modifié les mots à quelques endroits. Dès le début, il «chante» les paroles remaniées Load on drugs... And kill your friends.

Un record Guiness

Le clip détient le record Guiness de la pièce ayant été le plus diffusée sur les ondes de MTV Europe en 2000.

Une des meilleures chansons de tous les temps?

Dans le palmarès des 500 meilleures chansons de tous les temps du magazine Rolling Stones, Smell Like Teen Spirit occupe la 9e place.

Weird Al Yankovic...

L’humoriste américain Weird Al Yankovic a parodié la chanson en tournant le clip Smell Like Nirvana dans le même gymnase utilisé pour le tournage original de Smell Like Teen Spirit.

...et Bob Sinclair

Bob Sinclair a aussi parodié le clip dans un passage de Rock This Party (Everybody Dance Now) en 2006.

Plusieurs icônes de la musique sont d’ailleurs personnifiées dans le clip comme entre autres Angus Young d’AC/DC, les Beatles et Michael Jackson.

MTV change d'idée

MTV au départ ne voulait pas diffuser le clip. Après le succès fulgurant qu’a connu la chanson, MTV a finalement accepté de la diffuser dans sa programmation régulière.

Boycott

Nirvana a souvent refusé de jouer Smell Like Teen Spirit en spectacle pour éviter que le focus ne soit mis que sur cette pièce.

Pan!

On peut entendre une version de Smell Like Teen Spirit dans le film Pan. Selon le magazine Entertainment Weekly, «les paroles satiriques de la chanson rendent ce film maladroit encore plus ridicule.»

À vous de juger.

Rock 'n' Roll Hall of Fame

En 1997, la pièce a été introduite au Rock ‘n’ Roll Hall of Fame comme faisant partie de la liste officiell des chansons ayant façonné le rock ‘n’ roll.

Miley s'en mêle

Miley Cyrus a repris la pièce en 2011. Les lecteurs du Rolling Stone ont désigné sa version comme étant «La pire reprise de tous les temps».

Jay-Z aussi

Le rappeur Jay-Z a intégré le passage «And we all just/Entertainers/And we're stupid/ And contagious» dans les paroles de sa chanson Holy Grail en 2013 qu’il interprète avec Justin Timberlake en tant qu’invité.