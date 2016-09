La fermeture du pont Champlain vers la Rive-Sud cause des maux de tête

MONTRÉAL – Plusieurs automobilistes montréalais ont dû faire demi-tour samedi matin alors qu'ils se dirigeaient vers le pont Champlain, toutes les voies en direction sud étant fermées jusqu'à 5 h lundi matin.

Devant les nombreux détours près de l'entrée du pont, plusieurs automobilistes rencontrés par TVA Nouvelles ont avoué chercher leur chemin.

«Nous sommes complètement perdus, a avoué une femme avec une carte sur ses genoux. Nous ne quittons pas souvent Montréal et nous aimerions aller à Granby. Notre navigateur nous fait tourner en rond et nous sommes très en retard.»

Toutes les voies en direction de la Rive-Sud – à partir de l'échangeur Turcot – et une voie vers Montréal étaient inaccessibles en raison des travaux.

La Société les Ponts Jacques-Cartier et Champlain incorporée suggère aux automobilistes d’emprunter les ponts Honoré-Mercier, Victoria et Jacques-Cartier pour leurs déplacements entre Montréal et la Rive-Sud. D'ailleurs, les deux voies du pont Victoria seront réservées à la traversée vers la Rive-Sud ce week-end. Il sera donc impossible d’accéder à la métropole par ce pont jusqu’à lundi, 3 h du matin.

Le pont Champlain est la traversée la plus achalandée de la métropole.