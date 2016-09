La technologie au secours des familles

Son application, surnommée Héro, se veut un moyen de permettre aux enfants de développer une plus grande autonomie dans leur routine quotidienne.

Annie Martineau, qui est à la base de ce projet, est elle-même mère d’un enfant de 12 ans atteint d’un TDAH et d’un trouble du spectre de l’autisme. Elle connaît bien les défis quotidiens que doivent surmonter les parents comme les jeunes.

«Quand on a un enfant atteint de TDAH, on a souvent l’impression de toujours répéter. À un moment donné, mon garçon m’a dit que plus que je répétais, moins il m’entendait», raconte-t-elle.