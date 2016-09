L’acteur Jonah Hill passe un mauvais moment sur le plateau d’une émission française

Invité à l’émission le Grand Journal, l'acteur américain Jonah Hill ne semble pas du tout avoir apprécié les blagues de la comédienne Ornella Fleury à son sujet.

Jonah Hill faisait une entrevue pour parler de son nouveau film, War dogs.

Dans sa chronique, Ornella Fleury(connue aussi sous le nom de Miss Météo) a passé en revue certaines scènes qui ont marqué la carrière du comédien.

Comme le rapporte Les InRocks, elle a fait allusion notamment à un passage du film Superbad dans lequel le personnage incarné par Hill se trouve avec du sang menstruel sur ses genoux.

En plus de citer au passage sa scène de masturbation en public dans le film Le loup de Wall Street.

Elle a aussi mentionné qu'il s'était fait «sodomiser par un démon de 3 mètres dans This is the end.»

Ce à quoi Hill a répondu: «Et vous, vous vous faites sodomiser assez souvent j’ai entendu, non?» Le ton était donné.

La dernière blague d'Ornella Fleury a accentué le malaise: «J’ai un fantasme avec vous Jonah (...) On se retrouve tous les deux dans une chambre d’hôtel le soir. On discute, vous me faites rire, et là, d’un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt... Et vous partez.»

Le comédien s’est contenté de rétorquer: «Je suis content d’être venu, je ne suis pas venu pour rien. Être ridiculisé par une journaliste locale, ça fait plaisir.»

Le journaliste Fabien Randanne du quotidien français 20 minutes a annoncé sur Twitter que Jonah Hill a décidé d’annuler toutes les entrevues prévues en France.