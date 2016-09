Le Bas-Saint-Laurent sourit à Dave Lévesque

Dave Lévesque a mis la main sur un chèque de 10 000 $ en remportant la finale de la Coupe Lepage Millwork du Circuit Canada Pro Tour face à Éric Laporte au compte de 2-1, samedi, sur les allées du club de golf Rivière-du-Loup.

«C’est l’odeur du Bas-du-Fleuve, a commenté le joueur originaire de Price. Je me sens chez moi ici. Honnêtement, si on m’avait demandé avant le tournoi d’en prédire l’issue, j’aurais été bien embêté. Quand j’ai regardé la grille des matchs, je savais que j’aurais une longue route à faire pour me rendre jusqu’à la fin. Je suis super fier de ma victoire.»

Laporte avait bien entamé la ronde finale du tournoi de la division provinciale en prenant une avance de trois trous après les cinq premiers fanions.

«Ce n’est pas compliqué, a expliqué le professionnel du club Montcalm, c’est grâce à son expérience si Dave a gagné. J’ai très bien joué, même je dirais que j’ai mieux joué que lui, mais je lui ai littéralement donné trois trous. Aux septième et huitième, deux coups de départ erratiques de ma part m’ont coûté cher. Puis au neuvième, j’ai fait une mauvaise sortie d’une fosse de sable et encore là, ce fut fatal.»

Même avec une avance de trois trous, Éric Laporte ne s’est jamais senti trop confortable. «J’ai toujours joué de la même façon, je n’ai rien changé même si j’avais les devants. Aujourd’hui [samedi], c’est l’expérience qui a eu le dessus.»

Dave Lévesque abondait dans le même sens. «Mon expérience m’a grandement aidé. Éric a eu un bon départ, mais je savais que dans ce genre de match en partie par trous, il y a toujours des occasions où le vent peut tourner. J’ai fait preuve de patience et j’ai profité des opportunités qui se présentaient.»

Le gagnant du jour a donné crédit à son adversaire Éric Laporte. «Il a très bien joué. Au terrain d’exercice, son échauffement était très bon. Tout était fluide pour lui tandis que c’était un peu plus pénible pour moi.»

Avec cette victoire à Rivière-du-Loup, la confiance de Dave Lévesque vient d’augmenter considérablement. «J’ai connu un creux lors des tournois de Victoriaville et de Saint-Georges. Même qu’à ce dernier endroit, je n’avais pu éviter le couperet. Ce qui avait été très difficile, émotionnellement, pour moi. Maintenant, j’entrevois le reste de la saison au Québec avec optimisme.»